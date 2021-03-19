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«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?

19 марта 2021 17:01
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта побывал на предприятии «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Рассказал сегодня Президент и о своих молочных предпочтениях. В свою очередь на заводе главе государства показали новый сыр под названием «Президент».

«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вообще молочная душа. Стал Президентом, у меня все спрашивали: «А какое любимое блюдо у тебя?» Я говорю: «Молочный суп». Рисовый молочный суп.

«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Еще смотрите, это дебют. Это не выпуск, новая абсолютно рецептура. Если понравится, согласуете, он выйдет в серию под таким названием. Если нет, название будем менять.

Александр Лукашенко:
Хорошо. Сколько за рекламу мне платить будете?

«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?-10

Владимир Караник:
Я думаю, договоримся.

Александр Лукашенко:
Договоримся? Хорошо.

«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?-13

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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