«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта побывал на предприятии «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент: Рассказал сегодня Президент и о своих молочных предпочтениях. В свою очередь на заводе главе государства показали новый сыр под названием «Президент».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я вообще молочная душа. Стал Президентом, у меня все спрашивали: «А какое любимое блюдо у тебя?» Я говорю: «Молочный суп». Рисовый молочный суп.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Еще смотрите, это дебют. Это не выпуск, новая абсолютно рецептура. Если понравится, согласуете, он выйдет в серию под таким названием. Если нет, название будем менять.

Александр Лукашенко:

Хорошо. Сколько за рекламу мне платить будете?