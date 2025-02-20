В Минской городской ратуше прошёл единый день информирования

Встреча в рамках единого дня информирования прошла в Минской городской ратуше. В режиме видеоконференции подключились 9 студий. Участники говорили об улучшении качества жизни населения, укреплении экономического потенциала и внешней политике нашей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одним из ключевых направлений обсуждения стали политические итоги пятилетки, включая достижения на международной арене. Беларусь укрепила отношения с Российской Федерацией, достигнув новых уровней сотрудничества в рамках Союзного государства, а также вышла на высокий уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой. Особое внимание уделено технологическому суверенитету и проектам импортозамещения, которые открывают новые перспективы для развития страны на международной арене.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований: В сфере внешней политики мы стартовали с председательства в Евразийском экономическом союзе. Вот целый год будем работать над этой повесткой. Александр Григорьевич объявил более чем амбициозную программу – 9 пунктов. И вот там мы видим цифровизацию, новую логистику, то есть новая связанность.

Николай Сухотский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси: Общество стало более ценить то, что имеем. Общество во многом приобрело иное качество. Качество именно связанное с тем, что мы стали еще большими патриотами, стали более уверенно смотреть в будущее, стали ценить наше настоящее.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что касается плана на следующую пятилетку, то мы продолжаем работу по возведению жилья для наших жителей. Началась реконструкция в 2024 году, в сентябре, Минской очистной станции. Эта работа будет продолжена, это очень серьезная работа. Ко Дню Независимости планируем запустить новый мусороперерабатывающий завод.

В едином дне информирования приняли участие порядка тысячи человек. Это очные и онлайн-встречи с известными спикерами, в рамках которых речь шла о развитии страны.