Александр Лукашенко о Китае: «Огромный рынок. Туда стремятся все. И не такие монстры, как мы малыши – мы для них малыши»

– Добрый день, Александр Григорьевич. Анна Гаврилик, экономист. В своих докладах, Александр Григорьевич, вы часто акцентируете внимание на том, что белорусские производители должны наращивать потенциал поставки продукции в Китай. Однако хотелось бы сказать, что белорусским молочникам непросто в этом направлении работать, ведь за рынок Китая борются все страны, порог для входа туда очень высокий. Поэтому хотелось бы с вами поговорить о том, ответственно ли за это только само предприятие или все-таки все органы, начиная от стандартов до таможни, должны содействовать белорусским предприятиям по наращиванию экспортного потенциала в Китай?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сразу могу сказать: претензий ко мне быть не может по двум причинам. Первое – я туда главного таможенника отправил послом, поэтому он вам будет помогать. А во-вторых, мы договорились. Это мой друг давний, Си Цзиньпин, президент Китая, огромного Китая – я недавно с ним разговаривал и попросил его по продукции нашей: нам надо как-то держаться друг к другу. Он меня спрашивает: «Что надо сделать?» Я говорю: «Нашу продукцию надо чтобы в Китае покупали». Огромный рынок. Туда стремятся все. И не такие монстры, как мы малыши – мы для них малыши. Тем не менее они с нами имеют добрые отношения. Я вам не скажу, что он всегда для нас премиальный, то есть самый лучший, но это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках, тогда мы не так зависимы будем от одного покупателя. Поэтому мы прорвались на этот рынок, разворачиваемся там. Ну, я думаю, если бы были какие-то вопросы, Марина сказала бы о том, что у вас залежи продукции. У вас их нет. Поэтому ты зря меня пытаешься упрекнуть. Давайте сыры, давайте молочку свою, будем помогать вам продавать. Я подумал: нам надо посмотреть на индийский рынок. Слушайте, мы с индусами с советских времен в очень добрых отношениях. Вот они люди такие стабильные, постоянные. Я трижды там, по-моему, был с визитами – очень хорошие люди. Но торгуем мы недостаточно с ними, а рынок колоссальный.

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