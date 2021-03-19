«Коров надо численность увеличивать». О чём говорил Александр Лукашенко в СПК имени Сенько?

Новости Беларуси. О развитии сельского хозяйства и достижениях молочной отрасли. Глава государства 19 марта с рабочим визитом в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом регионе Президент бывает реже остальных. И здесь все объяснимо: он успешен по многим показателям. Александр Лукашенко побывал на ряде предприятий. В программе – посещение молочно-товарного комплекса одного из самых успешных хозяйств – СПК имени Сенько. Площадь сельхозугодий – порядка 7,5 тысячи гектаров. В хозяйстве есть цеха растениеводства, животноводства, механизации, строительства. Основными отраслями являются земледелие и животноводство.



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Ставку здесь делают на мясо-молочное производство, ведь это 80 % выручки. Больше всего прибыль приносит производство молока. В комплексе почти полторы тысячи коров. Но здесь глава государства отметил, что в целом по стране хозяйства должны смотреть не только на качество, но и количество поголовья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы будем говорить о том, что мы сейчас тут поставим высокоудойных коров, вот как у него, везде, ну, это хорошая сказка. Не все так быстро делается.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Кормов не будет, и технологий не будет. Александр Лукашенко:

Поэтому коров надо численность увеличивать. Увеличивать и постепенно...

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это пример Брестской области. Идет развитие экстенсивное. 3-4 тысячи голов в год. И 5,8 % вал за счет интенсивности. Сегодня лидер в молочном направлении.

Александр Лукашенко:

Правильно. Это от жизни. Вот он работает на комплексе. Наверное, это и есть тот путь, по которому мы должны идти. И по численности голов, и постепенно заменяя на высокоудойных коров. Может, со временем, но Гродненская область будет иметь такой же уровень животноводства, как у него в хозяйстве, в «Обухово».