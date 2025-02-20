Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске

На большом воздушном шаре. Рекорд дальности полета аэростата установили 20 февраля белорусские воздухоплаватели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На большом воздушном шаре. Рекорд дальности полета аэростата установили 20 февраля белорусские воздухоплаватели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут был спланирован заранее, стартовали шары со стадиона академии авиации и, пролетев почти 130 километров, приземлились в Солигорском районе. Скорость и направление полета определили погодные условия, так как в аэростате отсутствует система управления.
К слову, вопреки ошибочному мнению, именно зима, а не лето – лучшее время для полетов на воздушном шаре из-за меньших затрат газа на нагрев купола и возможности передвижения в течение всего светового дня. Летные команды шаров составили из профессионалов, а вот подготовка полностью легла на плечи студентов академии авиации.
Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:
Сегодня они все это рассчитали совместно с профессионалами, сегодня они подготовились. Сейчас для них это будет такая финальная точка с точки зрения практических навыков. Вот я убежден, что для них будет не очень важно, но и очень нужно.
Кирилл Шимко, главный эксперт Национального реестра Книги рекордов Беларуси:
У нас имеется специальный планшет, который будет регистрировать все перемещение. Мы посчитаем по трекеру, какое расстояние будет совершено в свободном полете. Это будет занесено в протоколы соответствующие.
Это не первое яркое событие с участием аэростатов. Год назад был зафиксирован самый длительный полет. Книга рекордов Беларуси регулярно пополняется самыми разными достижениями. Например, неделю назад свой рекорд – банку сгущенки весом в одну тонну – зарегистрировал Рогочевский молочно-консервный комбинат.