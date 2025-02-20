Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске

На большом воздушном шаре. Рекорд дальности полета аэростата установили 20 февраля белорусские воздухоплаватели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут был спланирован заранее, стартовали шары со стадиона академии авиации и, пролетев почти 130 километров, приземлились в Солигорском районе. Скорость и направление полета определили погодные условия, так как в аэростате отсутствует система управления. К слову, вопреки ошибочному мнению, именно зима, а не лето – лучшее время для полетов на воздушном шаре из-за меньших затрат газа на нагрев купола и возможности передвижения в течение всего светового дня. Летные команды шаров составили из профессионалов, а вот подготовка полностью легла на плечи студентов академии авиации.

Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:

Сегодня они все это рассчитали совместно с профессионалами, сегодня они подготовились. Сейчас для них это будет такая финальная точка с точки зрения практических навыков. Вот я убежден, что для них будет не очень важно, но и очень нужно.