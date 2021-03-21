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Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно

21 марта 2021 17:40
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Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как бы это не злило кое-кого за рубежом.

Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и Галина Буро.

«Я всегда в эту корзину буду смотреть. Честное слово». О чём спросили у Александра Лукашенко сотрудники «Молочного мира»?

Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно-1

Галина Буро, корреспондент:
Это, пожалуй, самый нестандартный вопрос, который поступил Александру Лукашенко от работников завода.

22 февраля в Сочи вы встречались с президентом Российской Федерации. И в качестве подарка президенту России Владимиру Владимировичу вы преподнесли корзину белорусских продуктов. Такой вопрос: была ли там продукция «Молочного мира»?

Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно-4

А мы заинтересовались и уже посмотрели. Не совсем в корзину, скорее на фото из «Пула Первого». Но даже на нем удалось разглядеть, что к Владимиру Путину гродненские продукты все же попали. Колбаса, ветчина и мини-хамон – ароматные новинки от Гродненского мясокомбината.

Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно-7

Их коптят на натуральной ольхово-буковой щепе.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Галина Буро # Евгений Поболовец # Фотофакт

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