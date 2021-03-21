Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно

Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как бы это не злило кое-кого за рубежом.

Евгений Поболовец, СТВ:

На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и Галина Буро.

«Я всегда в эту корзину буду смотреть. Честное слово». О чём спросили у Александра Лукашенко сотрудники «Молочного мира»?