Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно
Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как бы это не злило кое-кого за рубежом.
Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и Галина Буро.
«Я всегда в эту корзину буду смотреть. Честное слово». О чём спросили у Александра Лукашенко сотрудники «Молочного мира»?
Галина Буро, корреспондент:
Это, пожалуй, самый нестандартный вопрос, который поступил Александру Лукашенко от работников завода.
22 февраля в Сочи вы встречались с президентом Российской Федерации. И в качестве подарка президенту России Владимиру Владимировичу вы преподнесли корзину белорусских продуктов. Такой вопрос: была ли там продукция «Молочного мира»?
А мы заинтересовались и уже посмотрели. Не совсем в корзину, скорее на фото из «Пула Первого». Но даже на нем удалось разглядеть, что к Владимиру Путину гродненские продукты все же попали. Колбаса, ветчина и мини-хамон – ароматные новинки от Гродненского мясокомбината.
Их коптят на натуральной ольхово-буковой щепе.