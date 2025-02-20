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Страны Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России

20 февраля 2025 19:48
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Пока Москва и Вашингтон пытаются разрешить украинский кризис путем конструктивного диалога, европейские страны, оставшись не у дел, продолжают потыкать Киеву. Страны Евросоюза одобрили новый 16-й пакет санкций против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России-2

Однако, несмотря на все попытки Брюсселя насолить Москве, в европейской политике остаются здравые призывы к восстановлению контактов между сторонами. Так, Венгрия не намерена поддерживать новые ограничения на общей встрече в понедельник.

Ко всему прочему, Будапешт также выступает против спонсирования киевского режима. Венгрия выступила против нового предложения руководства Евросоюза о выделении Украине помощи на сумму в 20 миллиардов евро, так как считает, что эти средства будут использованы лишь для продолжения войны.

# Международная политика

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