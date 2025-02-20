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Белорусские биатлонисты выиграли 2 медали сингл-микста на Кубке сильнейших

20 февраля 2025 20:03
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Белорусские биатлонисты триумфально провели одиночную смешанную эстафету в рамках домашнего Кубка сильнейших в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У нас – золото и серебро.

Белорусские биатлонисты выиграли 2 медали сингл-микста на Кубке сильнейших-1

Вне конкуренции оказались Динара и Антон Смольские. Первую половину дистанции интрига в гонке еще сохранялась. Но постепенно супруги начали наращивать отрыв. К заключительной стойке Антон прибежал единоличным лидером и с большим запасом. Однако последняя тарелочка никак не хотела закрываться. С третьей попытки лидер мужской команды справился с мишенью и никому не позволил усомниться в своем превосходстве.

Второй приятный сюрприз преподнесли Анна Сола и Илья Авсеенко. Этот тандем долгое время не был в лидирующей группе. На двоих спортсмены наошибались 13 раз. Однако компенсировали все неточности феноменальным ходом. На финише перед родной публикой они буквально выгрызли серебро.

Таким образом, из трех мест на пьедестале два, причем верхних, остались за белорусами. На данный момент в активе команды 8 наград. Это три золота, три серебра и две бронзы.

# Биатлон

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