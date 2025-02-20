Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске в бассейне международного стандарта. За награды спорят 100 спортсменок, это как представительницы сборной, так и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир в 2025 году проходит по новым международным правилам. Поэтому нашему судейскому корпусу приходится быть максимально сконцентрированным. Бронзовый призер чемпионата мира – 2024 Василина Хондошко в техническом соло представила новую программу «Шепот любви» и получила за нее 271,309 балла, что позволило с запасом взойти на верхнюю ступень пьедестала.

Василина Хондошко, чемпионка Беларуси по синхронному плаванию: Пока не видела видео, поэтому не могу точно сказать, но по ощущениям как бы прошло неплохо. Классная программа, я ее просто обожаю. Она такая душевная, и я могу передать в ней свои чувства. Буквально во вторник уезжаю на Кубок мира в Париже, там попробуем. Хотим все-таки показать нашу Беларусь, такою красивую страну, показать, какое есть синхронное плавание, что мы когда-то начали делать на Олимпийских играх в Токио. Хотелось бы продолжить и еще приумножать результаты.

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:

Так как у нас есть возможность допуститься в нейтральном статусе на Кубок мира и чемпионат мира, который будет летом, то мы нацелены серьезно. Поэтому мы сейчас просматриваем программы. На Кубке мира мы их апробируем. Уже на международном в формате чтобы нас судьи посмотрели и мы могли посмотреть, что мы не доработали, где нам подработать. И целиком будем прицелены на чемпионат мира.

Соревнования продлятся до 22 февраля, всего будет разыграно семь комплектов наград.