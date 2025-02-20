В Минске представили фильм о жизни Преподобной Евфросиньи Полоцкой

О вере с трепетом: фильм о жизни Преподобной Евфросиньи Полоцкой представили 20 февраля в Минске. Святая считается покровительницей и небесной заступницей земли белорусской. Сценарий разработал режиссер Владимир Луцкий вместе с писательницей Людмилой Рублевской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина создавалась киностудией «Беларусьфильм». Съемки прошли в Спасо-Евфрасиньевском женском монастыре, жизнь которого и стала фоном для повествования о житие Преподобной. Рассказчиком выступила настоятельница древнейшего монастыря Беларуси Игуменья Евдокия.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: Это люди, которые помогали слабому человеку становиться духовно и душевно сильнее. Это те люди, которые сами прошли какие-то испытания своей души и помогали и помогают нам, смертным, слабым, простым людям, такие же испытания пройти.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Не все, быть может, были в этой святой обитель, а кто-то и был, но для него тоже очень желательно и полезно узнать ту новую информацию, которую он получит, просмотрев этот фильм, посвященный обители Преподобной Евфросиньи.

К слову, 2025 год для монастыря юбилейный – его история насчитывает уже 900 лет. Чтобы как можно больше белорусов смогли узнать его историю, показы фильма состоятся по всей стране.