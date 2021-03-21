«Бурёнки здесь словно победительницы конкурса красоты». В каких условиях содержат коров в СПК под Гродно?

Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И добрым словом, и полезным делом выращивают телят на молочно-товарном комплексе «Обухово» в СПК имени Сенько. Ежегодно здесь рождаются все больше телят. Каждые сутки малыши растут как на дрожжах – в среднем привес 850 граммов, а это уже говорит о многом. На каждом комплексе в этом хозяйстве замкнутый цикл – сами для себя выращивают коров. Телятник построили три года назад по собственному проекту: здесь автоматическая подача молока, а потому и не совсем обычная схема расположения домиков.

Президент усомнился, хороши ли такие пластиковые конструкции для телят, особенно в жару. Но уже в коровнике убедился, что буренки здесь словно победительницы конкурса красоты: здоровые, упитанные и очень любопытные. Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами

– Мы получаем пока 16-17. Любопытная. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я же деревенский, у меня свои коровы. Хорошие коровы. Ну, если вы всегда их так содержите, в такой чистоте и порядке. Ну, оно видно, что... – Много соломы надо давать.

И действительно, коровам здесь особая забота, ведь больше половины прибыли в кошелек хозяйства приносит именно молоко. На комплексе «Обухово» среднегодовой удой вот уже несколько лет как превысил рубеж в 10 тысяч килограммов на корову, рост и по 2020 году. Это явный успех. Формула трех К – кадры, корма, коровы – в деле.

Владимир Иодковский, начальник МТК «Обухово» СПК имени И. П. Сенько:

Слаженная работа людей, качественная заготовка кормов, своевременная вакцинация, соблюдение технологии всех процессов сдаивания, обработки. Это дает качественный результат и стопроцентное молоко сортом «экстра».

А еще это дает достойные заработные платы на уровне минских – в среднем больше 1 300 рублей. Операторы машинного доения и вовсе получают под 2 000. Потому текучки кадров нет, можно смело строить планы. Упитанные, c отличным меню. Посмотрите, как выглядят счастливые коровы

Валерий Шумель, председатель СПК имени И. П. Сенько:

За счет интенсивных технологий увеличивать производство, ну и добиваться, как говорится, повышения продуктивности. В планах на этот год корма делать высочайшего качества.

СПК имени Сенько назван в честь бывшего председателя, который задал высокую планку хозяйству. Держат ее и сегодня: выручка за последние пять лет выросла на 20 миллионов рублей, потому и кредитами не пользуются.