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«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости

20 февраля 2025 18:32
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Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости-2

Сергей Якута, начальник Брестской таможни, получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга. Всего высоких персональных званий удостоены 9 человек.

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости-4

Высочайшая оценка нашего воинского труда и труда наших подчиненных коллективов накладывает на нас особую ответственность за мир и порядок на нашей земле. Хочу заверить вас, товарищ Главнокомандующий, что мы, белорусские солдаты и офицеры, полны решимости обеспечить мирное небо на нашей земле. Мы всегда делали и будем делать то, что от нас зависит, для того чтобы сапог оккупанта никогда не встал и не топтал нашу святую белорусскую землю.

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости-6

Погоны генерал-майоров (вместе с грузом ответственности) теперь на плечах Дмитрия Битного, Игоря Гутника, Вадима Романива, Виталия Шестака и Сергея Фролова. Все они к этому рукопожатию шли долго, честно и целеустремленно.

В завершение церемонии слова напутствия не только тем, кто сегодня в зале, но и на боевом посту. Традиционный бокал «Советского» и тост от Главнокомандующего.

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За вас сегодня рады не только ваши родные, близкие, ваши дети, внуки, у кого они есть, но и весь белорусский народ. Спасибо вам, за вас и за наших начальников!

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости-10

Эти мгновения, безусловно, будут помниться и героям сегодняшнего дня, но едва ли сейчас они в этом признаются. Чеканя шаг из Зала госнаград еще более уверено, чем прежде, на боевые посты. Просто работать во имя мира, что бы ни происходило вокруг и внутри. 

Такая служба и такая профессия, такой выбор и такой путь. Не самый безоблачный, простой, комфортный, но точно необходимый тем, кто за плечами этих людей, этих мужчин, может и чувствует себя уверенно, безопасно и всегда под надежной защитой.

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# Госнаграды # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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