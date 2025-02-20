«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости

Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.
Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.
Сергей Якута, начальник Брестской таможни, получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга. Всего высоких персональных званий удостоены 9 человек.
Высочайшая оценка нашего воинского труда и труда наших подчиненных коллективов накладывает на нас особую ответственность за мир и порядок на нашей земле. Хочу заверить вас, товарищ Главнокомандующий, что мы, белорусские солдаты и офицеры, полны решимости обеспечить мирное небо на нашей земле. Мы всегда делали и будем делать то, что от нас зависит, для того чтобы сапог оккупанта никогда не встал и не топтал нашу святую белорусскую землю.
Погоны генерал-майоров (вместе с грузом ответственности) теперь на плечах Дмитрия Битного, Игоря Гутника, Вадима Романива, Виталия Шестака и Сергея Фролова. Все они к этому рукопожатию шли долго, честно и целеустремленно.
В завершение церемонии слова напутствия не только тем, кто сегодня в зале, но и на боевом посту. Традиционный бокал «Советского» и тост от Главнокомандующего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За вас сегодня рады не только ваши родные, близкие, ваши дети, внуки, у кого они есть, но и весь белорусский народ. Спасибо вам, за вас и за наших начальников!
Эти мгновения, безусловно, будут помниться и героям сегодняшнего дня, но едва ли сейчас они в этом признаются. Чеканя шаг из Зала госнаград еще более уверено, чем прежде, на боевые посты. Просто работать во имя мира, что бы ни происходило вокруг и внутри.
Такая служба и такая профессия, такой выбор и такой путь. Не самый безоблачный, простой, комфортный, но точно необходимый тем, кто за плечами этих людей, этих мужчин, может и чувствует себя уверенно, безопасно и всегда под надежной защитой.
Читайте также:
Лукашенко: «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира»
«Это было 10 лет назад». Начальник генштаба вспомнил, как получал генеральские погоны
Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом»