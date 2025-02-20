«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости

Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни, получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга. Всего высоких персональных званий удостоены 9 человек.

Высочайшая оценка нашего воинского труда и труда наших подчиненных коллективов накладывает на нас особую ответственность за мир и порядок на нашей земле. Хочу заверить вас, товарищ Главнокомандующий, что мы, белорусские солдаты и офицеры, полны решимости обеспечить мирное небо на нашей земле. Мы всегда делали и будем делать то, что от нас зависит, для того чтобы сапог оккупанта никогда не встал и не топтал нашу святую белорусскую землю.

Погоны генерал-майоров (вместе с грузом ответственности) теперь на плечах Дмитрия Битного, Игоря Гутника, Вадима Романива, Виталия Шестака и Сергея Фролова. Все они к этому рукопожатию шли долго, честно и целеустремленно. В завершение церемонии слова напутствия не только тем, кто сегодня в зале, но и на боевом посту. Традиционный бокал «Советского» и тост от Главнокомандующего.