«Способ отключить мозг от вопросов». Как снять психологическое напряжение?

Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим про алкоголь. Руслан, существует такое мнение, что бизнесмены, которые занимаются работой 24 на 7, иногда могут позволить себе в конце рабочей недели либо в конце рабочего дня расслабиться, выпить немного хорошего алкоголя. У вас есть такие знакомые?

Руслан Кулаковский, бизнесмен:

Да. На самом деле, алкоголь – это самый, мне кажется, быстрый, доступный способ уйти от реальности. Наталья Надольская:

И дешевый. Руслан Кулаковский:

И достаточно дешевый. Я еще раз подчеркиваю, уйти от реальности. Я вообще не пью уже лет семь. Наталья Надольская:

Почему? Руслан Кулаковский:

Мне не надо.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наталья сказала, что с опаской относится к таким людям, которые совсем не пьют. Руслан Кулаковский:

Вопрос в спорте был. Я выпил два бокала хорошего итальянского вина. Когда играл в волейбол, я заметил, что мне потребовалось порядка двух недель для того, чтобы вернуться до того состояния, когда ты не пил алкоголь. Я вообще очень редко пил. Алеся Лакина:

Физически? Руслан Кулаковский:

Физически, да. Координация, реакция, как будто песка в колени насыпали – это от двух бокалов вина. Вернемся к алкоголю.