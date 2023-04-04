«Способ отключить мозг от вопросов». Как снять психологическое напряжение?
Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим про алкоголь. Руслан, существует такое мнение, что бизнесмены, которые занимаются работой 24 на 7, иногда могут позволить себе в конце рабочей недели либо в конце рабочего дня расслабиться, выпить немного хорошего алкоголя. У вас есть такие знакомые?
Руслан Кулаковский, бизнесмен:
Да. На самом деле, алкоголь – это самый, мне кажется, быстрый, доступный способ уйти от реальности.
Наталья Надольская:
И дешевый.
Руслан Кулаковский:
И достаточно дешевый. Я еще раз подчеркиваю, уйти от реальности. Я вообще не пью уже лет семь.
Наталья Надольская:
Почему?
Руслан Кулаковский:
Мне не надо.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья сказала, что с опаской относится к таким людям, которые совсем не пьют.
Руслан Кулаковский:
Вопрос в спорте был. Я выпил два бокала хорошего итальянского вина. Когда играл в волейбол, я заметил, что мне потребовалось порядка двух недель для того, чтобы вернуться до того состояния, когда ты не пил алкоголь. Я вообще очень редко пил.
Алеся Лакина:
Физически?
Руслан Кулаковский:
Физически, да. Координация, реакция, как будто песка в колени насыпали – это от двух бокалов вина. Вернемся к алкоголю.
Наталья Надольская:
К бизнесменам, которые пьют.
Руслан Кулаковский:
Да. Опять-таки, это просто способ отключить мозг от вопросов. Он выходит из этих вопросов. Когда выходные прошли, он себя отключил и возвращается, смотрит на вещи под другим углом. Я открою секрет, у меня такой способ – это волейбол. Когда я прихожу туда, там есть команда, мячик, откладываются все гаджеты на два часа. Я для себя это называю, как душ для мозга. По большому счету ты, идя на волейбол, имеешь решение данной проблемы, но его не хочешь принимать. Ты отключаешь на два часа мозг, выходишь с волейбола и понимаешь, что правильное стратегическое решение – вот оно. Оно, в принципе, у тебя было, но отключив мозг и как-то абстрагировавшись от ситуации…
Алеся Лакина:
Я не думаю, что мозг отключается, скорее прилив, может быть, адреналина в этот момент.