От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске

Новости Беларуси. Передовые технологии в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства. 4 апреля в Минске начал работу промышленно-технологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На четыре дня Минский футбольный манеж стал выставочной площадкой, которая объединила интересы представителей практически всех отраслей промышленности. О новейших разработках и прогрессивных технологиях в материале Глеба Прокофьева.

В условиях импортозамещения разработчики предлагают новые подходы и технологии. Так, гомельское предприятие разработало станок, не уступающий европейским аналогам. Он способен изготовить самые сложные детали.

Анатолий Савенок, директор станкостроительного предприятия:

Он создан на элементной базе дружественных стран, что-то применяется белорусское, российское и Китайской Народной Республики.

Еще одну новинку от белорусских станкостроителей на выставке представил оршанский завод. Этот универсальный круглошлифовальный станок «на ты» с самыми труднообрабатываемыми сплавами. Стоит отметить, что санкции для предприятия возымели обратный эффект: интерес к их оборудованию лишь растет.

Виталий Крутько, директор станкостроительного завода:

Рынки сбыта нашей продукции в Европу были полностью закрыты, они были переориентированы на Российскую Федерацию. С большим темпом роста экспорта.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Всего в выставках около 150 участников. На стендах оборудование не только отечественное, но и зарубежное. География обширная. Россия, Китай, Израиль и не только.

Есть на форуме и примеры удачных межгосударственных коопераций. К примеру, это оборудование – плоды успешного партнерства Беларуси и Китая. Изначально отечественная компания лишь продавала станки из Поднебесной. Однако сегодня здесь готовы модернизировать металлообрабатывающее оборудование одного из ведущих китайских производителей.

Валерий Щурок, директор предприятия по производству металлообрабатывающего оборудования:

Мы в этом году запускаем производственную площадку, 6 тысяч квадратов, в «Великом камне» по выпуску данной номенклатуры товара. На сегодня у нас реализована крупноузловая сборка на наших площадях в Жодино и на арендованных площадях в «Великом камне», у нас около 1,5 тысячи квадратов.

Рынки сбыта товаров белорусской промышленности системно увеличиваются. Наши сельхозмашины, станки, транспорт, оборудование востребованы во многих странах мира – от России до Африки. В 2023 году белорусские предприятия приступят к реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе с привлечением кредитных ресурсов России. В планах – создать совместное станкостроительное предприятие с Китаем.