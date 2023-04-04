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От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске

04 апреля 2023 18:43
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Новости Беларуси. Передовые технологии в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства. 4 апреля в Минске начал работу промышленно-технологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На четыре дня Минский футбольный манеж стал выставочной площадкой, которая объединила интересы представителей практически всех отраслей промышленности.

О новейших разработках и прогрессивных технологиях в материале Глеба Прокофьева.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-1

В условиях импортозамещения разработчики предлагают новые подходы и технологии. Так, гомельское предприятие разработало станок, не уступающий европейским аналогам. Он способен изготовить самые сложные детали.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-4

Анатолий Савенок, директор станкостроительного предприятия:
Он создан на элементной базе дружественных стран, что-то применяется белорусское, российское и Китайской Народной Республики.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-7

Еще одну новинку от белорусских станкостроителей на выставке представил оршанский завод. Этот универсальный круглошлифовальный станок «на ты» с самыми труднообрабатываемыми сплавами. Стоит отметить, что санкции для предприятия возымели обратный эффект: интерес к их оборудованию лишь растет.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-10

Виталий Крутько, директор станкостроительного завода:
Рынки сбыта нашей продукции в Европу были полностью закрыты, они были переориентированы на Российскую Федерацию. С большим темпом роста экспорта.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-13

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Всего в выставках около 150 участников. На стендах оборудование не только отечественное, но и зарубежное. География обширная. Россия, Китай, Израиль и не только.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-16

Есть на форуме и примеры удачных межгосударственных коопераций. К примеру, это оборудование – плоды успешного партнерства Беларуси и Китая. Изначально отечественная компания лишь продавала станки из Поднебесной. Однако сегодня здесь готовы модернизировать металлообрабатывающее оборудование одного из ведущих китайских производителей.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-19

Валерий Щурок, директор предприятия по производству металлообрабатывающего оборудования:
Мы в этом году запускаем производственную площадку, 6 тысяч квадратов, в «Великом камне» по выпуску данной номенклатуры товара. На сегодня у нас реализована крупноузловая сборка на наших площадях в Жодино и на арендованных площадях в «Великом камне», у нас около 1,5 тысячи квадратов.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-22

Рынки сбыта товаров белорусской промышленности системно увеличиваются. Наши сельхозмашины, станки, транспорт, оборудование востребованы во многих странах мира – от России до Африки. В 2023 году белорусские предприятия приступят к реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе с привлечением кредитных ресурсов России. В планах – создать совместное станкостроительное предприятие с Китаем.

От России до Африки. 150 участников презентовали лучшие разработки на промышленно-технологическом форуме в Минске-25

Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие. Подробности здесь.

Одной лишь демонстрацией промышленного потенциала форм не ограничивается, предусмотрена масштабная деловая программа. У специалистов есть возможность повысить свой профессиональный уровень, посетив обучающие семинары и конференции.

# Предприятия Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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