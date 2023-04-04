«Психологический момент, связанный со смыслом жизни». Может ли гормональный фон стать причиной эмоционального истощения?

Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент: Вообще, как самовылечиться – надо понять, что есть органическая или физиологическая причина, которая связана с состоянием головного мозга. Надо себя спросить: не являются ли нарушения гормонального фона причиной моего состояния? Может, щитовидочку проверить, это, может, ранний климакс или что-нибудь еще. Климакс у мужчин и у женщин.

Надежда Цыркун:

Почему? Это так сразу лечит выгорание, вы даже не представляете. Когда человек сидит и думает: «Вдруг это, лучше как-то я взбодрюсь». Поэтому мы зависим от нашего гормонального фона, можем его улучшать. Второе – конечно, это психологический момент, связанный со смыслом жизни. Смысл жизни – это не количество труда, деятельности, часов. Если мы видим смысл в результате и процессе, то нескончаемое удовольствие. Когда мы начинаем – восемь часов [работы – прим. ред.], наш организм будет хорошо функционировать. Я предполагаю, что подспудно зреет мысль: полностью ли я себя реализовал? Потому что даже у Пушкина было: «Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Он же в ссылках сколько сидел и пером там гусиным это писал, ему же было тяжелее, чем нам – это точно.

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