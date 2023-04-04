«Хотя бы час-два для себя». Как женщине в декрете избежать эмоционального выгорания?

Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В отношениях с близкими может возникнуть эмоциональное выгорание. На начальном этапе любовь, эмоции, чувства, а потом как будто бы чужой человек. Наталья, что это за разновидность эмоционального выгорания?