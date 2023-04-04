«Хотя бы час-два для себя». Как женщине в декрете избежать эмоционального выгорания?

Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В отношениях с близкими может возникнуть эмоциональное выгорание. На начальном этапе любовь, эмоции, чувства, а потом как будто бы чужой человек. Наталья, что это за разновидность эмоционального выгорания?
Наталья Евтихова, психолог, семейный психотерапевт:
Это перегруз, вы так про пару говорите. Самое яркое эмоциональное выгорание – это женщина в декрете, которая 24 на 7 рядом. У нее вполне тоже есть нервы, усталость – там эмоционального выгорания бывает реально очень много. В обществе может быть осуждение: ты – мать, как ты можешь устать от ребенка? Она это тянет, скрывает. У меня была такая группа поддержки для женщин в декрете, онлайн мы работали. Им хотя бы час-два для себя передыха. Это самое любимое существо – твой ребенок, и ты тоже можешь выгореть, находясь 24 часа в этом плотном контакте, когда в тебе нуждается. Почему? Это когда нет время на себя, вообще нет. Чем больше эта ситуация длится, тем ближе зона истощения, просто эмоционального истощения.
«Истощение нервной системы». Считают ли болезнью синдром эмоционального выгорания – подробнее здесь.