24 на 7 на связи с клиентами. Специалист по SMM рассказала о профессиональном выгорании

Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как давно вы испытывали последний раз эмоциональное выгорание? Как вы его самодиагностировали?

Карина Буян, специалист по SMM:

Последний раз испытывала выгорание месяца два назад. Я работаю 24 на 7, всегда на связи со своими клиентами – наверное, это подвигло меня к выгоранию. Я не хотела ничего делать, хотела просто лечь на кровати, смотреть в одну точку и все. Очень долго, наверное, месяц, я восстанавливалась более-менее, чтобы вернуться к своей работе. В этот период я смотрела всякие фильмы, сериалы, не работала. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Прекрасно проводили время, я считаю. Карина Буян:

Ну такое... Не понравилось. Потом как-то пришлось вернуться уже в работу. Немного перезагрузилась и поняла, что нужно идти дальше. Потому что, если не выйти из выгорания, то это будет очень печально, можно забросить карьеру.

Алеся Лакина:

С чего вы решили, что это выгорание? Может быть, вам просто не нравилась ваша работа? Может, стоило сменить род деятельности? Карина Буян:

Я давно в этой сфере работаю, и все нравилось, было замечательно. Алеся Лакина:

Тут разонравилось – бывает. Некоторые специалисты говорят, раз в пять-десять лет надо менять работу.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Бывает. У меня к нашей героине, конечно, есть вопрос. Как я понимаю, вам уже много лет, раз вы много лет занимаетесь. Конечно, у женщин не спрашивают, сколько им лет, но, видимо, сам образ жизни… Карина Буян:

Я чувствую себя старой. Алеся Лакина:

Карина не выглядит женщиной, которая должна стеснятся своего возраста. Надежда Цыркун:

Естественно, поэтому я не спрашиваю. Тем не менее, когда мы смотрим на себя в зеркало, отдаем себе отчет, что с нами происходит – тело нам точно говорит. Оно нам говорит, что-то ты серенькая, зелененькая и прочее. Тут надо к организму прислушиваться, потому что это даже не выгорание, а нарушение адаптации – не нахожу смысла. Алеся Лакина:

Давайте узнаем у Карины, часто она бывает в таком состоянии? Это в первый раз случилось или уже бывали?