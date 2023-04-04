24 на 7 на связи с клиентами. Специалист по SMM рассказала о профессиональном выгорании
Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как давно вы испытывали последний раз эмоциональное выгорание? Как вы его самодиагностировали?
Карина Буян, специалист по SMM:
Последний раз испытывала выгорание месяца два назад. Я работаю 24 на 7, всегда на связи со своими клиентами – наверное, это подвигло меня к выгоранию. Я не хотела ничего делать, хотела просто лечь на кровати, смотреть в одну точку и все. Очень долго, наверное, месяц, я восстанавливалась более-менее, чтобы вернуться к своей работе. В этот период я смотрела всякие фильмы, сериалы, не работала.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Прекрасно проводили время, я считаю.
Карина Буян:
Ну такое... Не понравилось. Потом как-то пришлось вернуться уже в работу. Немного перезагрузилась и поняла, что нужно идти дальше. Потому что, если не выйти из выгорания, то это будет очень печально, можно забросить карьеру.
Алеся Лакина:
С чего вы решили, что это выгорание? Может быть, вам просто не нравилась ваша работа? Может, стоило сменить род деятельности?
Карина Буян:
Я давно в этой сфере работаю, и все нравилось, было замечательно.
Алеся Лакина:
Тут разонравилось – бывает. Некоторые специалисты говорят, раз в пять-десять лет надо менять работу.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Бывает. У меня к нашей героине, конечно, есть вопрос. Как я понимаю, вам уже много лет, раз вы много лет занимаетесь. Конечно, у женщин не спрашивают, сколько им лет, но, видимо, сам образ жизни…
Карина Буян:
Я чувствую себя старой.
Алеся Лакина:
Карина не выглядит женщиной, которая должна стеснятся своего возраста.
Надежда Цыркун:
Естественно, поэтому я не спрашиваю. Тем не менее, когда мы смотрим на себя в зеркало, отдаем себе отчет, что с нами происходит – тело нам точно говорит. Оно нам говорит, что-то ты серенькая, зелененькая и прочее. Тут надо к организму прислушиваться, потому что это даже не выгорание, а нарушение адаптации – не нахожу смысла.
Алеся Лакина:
Давайте узнаем у Карины, часто она бывает в таком состоянии? Это в первый раз случилось или уже бывали?
Карина Буян:
Да, это в первый раз случилось.
Надежда Цыркун:
Как мне кажется, я, конечно, не про Карину, а людей, которые ведут такой образ жизни, у них нет конечной цели, к которой идут.
Алеся Лакина:
Какой образ жизни?
Надежда Цыркун:
Как я слышу, там много клиентов, какие-то процессы. Процессы идут. К чему они идут, и как я узнаю, какая промежуточная цель достигнута, в какие сроки? Это же планирование для чего дано, чтобы ты не волновался.
Алеся Лакина:
Видимо, ест какая-то цель – на что-то заработать, например.
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