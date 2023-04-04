«Это очень востребовано». В Стародорожском районе открылся класс кадетов – чему обучают школьников?

Кто же такие кадеты и в чем их особенность, узнала Мария Царикевич.

Новости Беларуси. Воспитать патриотов. В Стародорожской средней школе № 3 29 ребят пополнили ряды кадетов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующая форма, огонь в глазах. А впереди уроки по истории, медподготовка и военное дело.

Мария Царикевич, корреспондент:

Воспитать патриота может только патриот, и в третьей школе для этого созданы все условия. 29 мальчишек и девчонок пополнили ряды кадетов. Теперь ребят будет отличать не только красивая форма, впереди у учеников много мероприятий, экскурсий, фестивалей, а также теория и практика.

Вступить в ряды кадетов можно с седьмого класса. Ребята углубленно изучают историю и активно взаимодействуют с военными частями.