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«Это очень востребовано». В Стародорожском районе открылся класс кадетов – чему обучают школьников?

04 апреля 2023 18:51
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Новости Беларуси. Воспитать патриотов. В Стародорожской средней школе № 3 29 ребят пополнили ряды кадетов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующая форма, огонь в глазах. А впереди уроки по истории, медподготовка и военное дело.

Кто же такие кадеты и в чем их особенность, узнала Мария Царикевич.

«Это очень востребовано». В Стародорожском районе открылся класс кадетов – чему обучают школьников?-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Воспитать патриота может только патриот, и в третьей школе для этого созданы все условия. 29 мальчишек и девчонок пополнили ряды кадетов. Теперь ребят будет отличать не только красивая форма, впереди у учеников много мероприятий, экскурсий, фестивалей, а также теория и практика.

Вступить в ряды кадетов можно с седьмого класса. Ребята углубленно изучают историю и активно взаимодействуют с военными частями.

«Это очень востребовано». В Стародорожском районе открылся класс кадетов – чему обучают школьников?-4

Вероника Мозговая, директор средней школы № 3:
Мы уже сотрудничаем четвертый десяток с военными частями. Это очень востребовано, проводится очень много разных мероприятий для наших учащихся. Они посещают экскурсии, являются волонтерами, очень активно участвуют в акции «Обелиск», ухаживают за нашими воинскими захоронениями.

Подробнее в видео.

# Воспитание детей # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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