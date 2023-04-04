В Минске уменьшилось количество ДТП и погибших в авариях. Что для этого делают в ГАИ?

Новости Беларуси. В Минске обсудили правила перевозки пассажиров в маршрутных такси. Проверка выявила более 1,9 тысячи нарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Однако наряду с этим на дорогах Минска наблюдается снижение количества пострадавших и погибших в ДТП.

Среди основных причин аварий – нарушения водителями проезда пешеходных переходов и правил маневрирования, а также несоблюдение дистанции и скорости. Так, в 2022 году случаев ДТП стало меньше на 20 % по сравнению с 2021-м. Кстати, сейчас, с началом последней четверти, сотрудники ГАИ уделили все внимание местам вблизи учреждений образования.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Будет предложен конкретный ряд мероприятий по безопасности пересечения проезжей части, движения к учреждениям образования, с обустройством дополнительных элементов инфраструктуры, техническими средствами организации дорожного движения. То есть это будет как нанесение дополнительной разметки, установка знаков, ограждений, так и дорожки, заужения, пикап-зоны для посадки и высадки детей.