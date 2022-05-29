«Спасибо змагарам». Азарёнок об успехе на конкурсе «Телевершина»

Новости Беларуси. Праздник, способный вдохновлять на творчество и, конечно, на новые победы. На неделе разрешилась одна из главных интриг года. Самые креативные и трудолюбивые журналисты ТВ получили свои заветные телевершины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

СТВ на национальном конкурсе был представлен сразу в нескольких номинациях. Заветные статуэтки получили авторы и команды программ, в мастерстве которых конкурентам нас было просто нереально обогнать. Пальма первенства у « Тайных пружин политики » нашего Григория Азаренка, общественно-политического проекта « Постскриптум ».

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Спасибо змагарам, кто их вспомнит, как не я. Это ваша награда в том числе. Чем больше вы злобствуете, шипите, обзываетесь, издеваетесь, санкции против нас вводите, западные страны, это тоже очень важные для нас награды. Поэтому мы видим, что зрители нас тоже любят и белорусы все понимают и все поддерживают. Будем стараться еще сильнее. За нашу Родину – огонь, огонь.

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