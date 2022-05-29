«Спасибо змагарам». Азарёнок об успехе на конкурсе «Телевершина»
Новости Беларуси. Праздник, способный вдохновлять на творчество и, конечно, на новые победы. На неделе разрешилась одна из главных интриг года. Самые креативные и трудолюбивые журналисты ТВ получили свои заветные телевершины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
СТВ на национальном конкурсе был представлен сразу в нескольких номинациях. Заветные статуэтки получили авторы и команды программ, в мастерстве которых конкурентам нас было просто нереально обогнать. Пальма первенства у «Тайных пружин политики» нашего Григория Азаренка, общественно-политического проекта «Постскриптум».
Специальный приз за работу единым журналистским фронтом на белорусско-польской границе тоже получила наша съемочная группа.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Спасибо змагарам, кто их вспомнит, как не я. Это ваша награда в том числе. Чем больше вы злобствуете, шипите, обзываетесь, издеваетесь, санкции против нас вводите, западные страны, это тоже очень важные для нас награды. Поэтому мы видим, что зрители нас тоже любят и белорусы все понимают и все поддерживают. Будем стараться еще сильнее. За нашу Родину – огонь, огонь.
Читайте также:
Азарёнок на премии «Телевершина»: авторская журналистика – это тяжёлые бронебойные снаряды
Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня?
Лукашенко о премии «Телевершина»: это важное событие в жизни всех, кто ежедневно создает информационную картину Беларуси