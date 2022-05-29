И хотя белорусская армия, как говорится, пребывает в минутной готовности, мы подчеркиваем оборонительный характер нашей военной политики. А вот в экономике Беларусь готова на более решительные меры. Не сидеть сложа руки и не ждать, что все самой собой образуется. К этому Александр Лукашенко призвал лидеров стран-участниц ЕАЭС. Саммит ЕАЭС состоялся на неделе в Бишкеке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Западная валюта превратилась в токсичную валюту. Нет никакой гарантии, что ты продал, получил валюту, и эта валюта дойдет до тебя. Это вот эта большая история с оплатой за газ в российских рублях. То есть по большому счету западные партнеры платят в долларах и евро, но контракт считается закрыт, когда эти доллары и евро конвертируются в российские рубли. Поэтому этот вопрос валюты разноуровневый тоже становится токсичным и критичным.