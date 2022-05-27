Лукашенко о премии «Телевершина»: это важное событие в жизни всех, кто ежедневно создаёт информационную картину Беларуси

Новости Беларуси. Знаковое событие для тех, кто не представляет свою жизнь без телевидения. В эти минуты проходит торжественная церемония награждения победителей ХIV Национального конкурса «Телевершина». Приветствие участникам премии направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это яркое и важное событие в профессиональной жизни всех, кто ежедневно создает информационную картину современной истории Беларуси. Благодаря вашим талантам, мастерству и стремлению к совершенству белорусское телевидение обрело узнаваемый и неповторимый стиль. Настоящим открытием стала отечественная авторская журналистика – хлесткая и динамичная, убедительно отвечающая на информационные вызовы нашего времени.