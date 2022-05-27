Азарёнок на премии «Телевершина»: авторская журналистика – это тяжёлые бронебойные снаряды

Новости Беларуси. Знаковое событие для тех, кто не представляет свою жизнь без телевидения. В эти минуты проходит торжественная церемония награждения победителей ХIV Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о премии «Телевершина». Подробнее здесь.

На суд жюри конкурса в 2022 году было подано 224 заявки в 22 номинациях, многие из которых новые. Кстати, изменения претерпел и символ конкурса. Заветная статуэтка приобрела новый дизайн. Ее автором стал скульптор Сергей Судник.