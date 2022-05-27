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Азарёнок на премии «Телевершина»: авторская журналистика – это тяжёлые бронебойные снаряды

27 мая 2022 18:16
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Новости Беларуси. Знаковое событие для тех, кто не представляет свою жизнь без телевидения. В эти минуты проходит торжественная церемония награждения победителей ХIV Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о премии «Телевершина». Подробнее здесь.

Азарёнок на премии «Телевершина»: авторская журналистика – это тяжёлые бронебойные снаряды-1

На суд жюри конкурса в 2022 году было подано 224 заявки в 22 номинациях, многие из которых новые. Кстати, изменения претерпел и символ конкурса. Заветная статуэтка приобрела новый дизайн. Ее автором стал скульптор Сергей Судник.

Азарёнок на премии «Телевершина»: авторская журналистика – это тяжёлые бронебойные снаряды-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сегодня информационная война развязана. И каждый журналист, каждый пишущий человек, каждый телевизионщик приравнен к участнику боевых действий. Поэтому авторская журналистика – это тяжелые бронебойные снаряды. И наши противники могут не сомневаться: мы их будем доставлять на их головы регулярно.

# СМИ Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Сергей Судник # Фотофакт

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