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Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня?

27 мая 2022 18:21
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Новости Беларуси. Знаковое событие для тех, кто не представляет свою жизнь без телевидения. В эти минуты проходит торжественная церемония награждения победителей ХIV Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о премии «Телевершина». Подробнее здесь.

Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня?-1

Кристина Сущеня, корреспондент:
На конкурс принимали передачи, которые выходили в 2020-2021 годах. Кто же достоин той самой вершины, решало профессиональное жюри. Мы, конечно, не могли не разузнать секрет успеха, как же оказаться на сцене с той самой статуэткой.

Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня?-4

Вячеслав Булацкий, профессор кафедры телевидения и радиовещания БГУ, член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:
Работы, которые поступили в этом году на конкурс, совершенно другого качества, в отличие от предыдущих «Телевершин». Почему это происходит? Потому что, на мой взгляд, белорусское телевидение совершило качественный рывок на более высокие позиции со всех профессиональных точек зрения: и режиссура, и операторская работа, и особенно журналистская работа.

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# СМИ Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Вячеслав Булацкий # Фотофакт

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