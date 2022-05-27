Работы другого качества. Как жюри «Телевершины» оценивает уровень белорусской журналистики сегодня?

Новости Беларуси. Знаковое событие для тех, кто не представляет свою жизнь без телевидения. В эти минуты проходит торжественная церемония награждения победителей ХIV Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о премии «Телевершина». Подробнее здесь.

Кристина Сущеня, корреспондент:

На конкурс принимали передачи, которые выходили в 2020-2021 годах. Кто же достоин той самой вершины, решало профессиональное жюри. Мы, конечно, не могли не разузнать секрет успеха, как же оказаться на сцене с той самой статуэткой.