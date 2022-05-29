«Оснований для паники нет». Доцент кафедры эпидемиологии БГМУ об обезьяньей оспе

Новости Беларуси. Не только геополитические вызовы стоят перед нашим регионом. Еще и эпидемиологическая обстановка не дает нам спокойно жить. Хотя не исключено, что одно с другим неразрывно связано. Но, как бы то ни было, только мы успели прийти в себя после коронавируса, как медики объявили о появлении новой хвори. По Европе шагает оспа обезьян, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первый случай заражения был зафиксирован 7 мая в Великобритании. И с тех пор число инфицированных растет. Так, в Испании уже подтверждено более 80 случаев. Оспа обезьян добралась до Чехии и Словении, Великобритании, Португалии. Есть случаи заражения в Арабских Эмиратах, Канаде и США. Во Франции уже заговорили о самоизоляции. А в Минобороны России заявили, что новый вирус – утечка из американской биолаборатории в Нигерии. В Беларуси пока не зафиксированы случаи инфицирования оспой обезьян и поводов для паники нет. Наши медики смотрят на ситуацию достаточно оптимистично. Во-первых, этот вирус не так заразен, как, к примеру, ковид. А во-вторых, вакцина есть и она эффективна.

Тамара Гузовская, доцент кафедры эпидемиологии БГМУ:

У нас и в стране, и в мире проходила вакцинальная кампания против натуральной оспы, лица, которые были привиты против данной инфекции, имеют защиту, поскольку это уже доказанный факт, что существует перекрестный иммунитет между двумя этими инфекциями. Кроме того, в настоящее время есть вакцинация. Да, вакцинацию мы не проводим с 80-х годов, когда была ликвидирована натуральная оспа. Тем не менее в арсенале медработников есть вакцины против данной инфекции. Есть специфическое лечение, поэтому оснований для паники нет.

Оспа обезьян – достаточно редкое заболевание, которое регистрируется в основном в странах Африки, где население контактирует с этими животными и употребляет их в пищу. Тем не менее белорусские медики готовы к биологическим рискам. Чтобы их минимизировать, в приграничных пунктах пропуска усилен сантарно-карантинный контроль, проводится обучение медработников. Белорусские специалисты разрабатывают и тест-системы для лабораторной диагностики этой инфекции. Что касается посещения зоопарков и цирков, то не стоит отказываться от их посещения. Риск заражения там практически сведен к нулю. А вот в путешествиях лучше отказаться от экзотического мяса и избегать прямых контактов с обезьянами.