Михаил Мясникович: «Мы не так богаты, чтобы создавать в рамках ЕАЭС альтернативные производства»

И хотя белорусская армия, как говорится, пребывает в минутной готовности, мы подчеркиваем оборонительный характер нашей военной политики. А вот в экономике Беларусь готова на более решительные меры. Не сидеть сложа руки и не ждать, что все самой собой образуется. К этому Александр Лукашенко призвал лидеров стран-участниц ЕАЭС. Саммит ЕАЭС состоялся на неделе в Бишкеке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Надо, чтобы эта конкуренция была разумной. Мы не так богаты, чтобы создавать в рамках нашего ЕАЭС альтернативные производства. И потом, извините за выражение, как бараны между собой конкурировать в то время, когда другие захватывают рынки. У одного есть интеллектуальные возможности, у другого – трудовые ресурсы, у третьего – сырье. Все это делается воедино. Может быть хороший, сбалансированный рынок, где выгодно всем.