Совсем скоро представят народу. Подводим итоги совещания у Президента по проекту Конституции

Новости Беларуси. Проект новой Конституции уже через несколько дней будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по проекту Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как представить доработанный документ белорусам, 23 декабря его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Президент отметил, что даже после контрольной вычитки опубликованный проект еще не финальный. Окончательный вариант будет сформирован с учетом предложений народа. А дальше утвержденный Конституционной комиссией он отправится на референдум. Глава государства акцентировал внимание, что если люди примут новую Конституцию, то и система управления в государстве будет отстроена заново. Подробнее расскажет Алена Сырова.

Уже несколько месяцев белорусы живут в ожидании референдума и тех самых эволюционных перемен, которые непременно должны последовать за изменениями в Конституцию. Поддержать или отвергнуть их нам предстоит не позднее февраля 2022 года. Такая обтекаемая информация по срокам была до этого дня. Понятно, что те, кому небезразлично будущее страны, глядя на даты в календаре, немного беспокоились. Заседания Конституционной комиссии, а после рабочей группы проходили регулярно – участники делились подробностями в СМИ. Дискутировали и во Дворце Независимости. Даже когда казалось, что проект готов для всенародного обсуждения, находились нюансы, и представление общественности снова сдвигалось. И все же пора переходить к следующему этапу. «Надо уже не темнить тут, а прямо говорить». Лукашенко рассказал, когда пройдет референдум по новой Конституции.

Ни много ни мало – более 70 статей действующей Конституции претерпели изменения, появились и новые. Целый раздел посвящен Всебелорусскому народному собранию. Это, если хотите, фишка новой Конституции. Статус, полномочия ВНС обсуждали дольше всего. Реализовать желание белорусов на большее участие в политической жизни страны, разделить ответственность, при этом сохранить существующие гарантии – задача для авторов проекта непростая. Но баланс удалось соблюсти. Интеграция серьезной структуры народовластия в действующую вертикаль. Что Кочанова сказала о новой роли ВНС?

Судя по итогам социального исследования, белорусы преимущественно готовы к конституционной реформе. Вопреки спекуляциям со стороны наших сочувствующих из-за границы, готовить изменения начали еще несколько лет назад. Александр Лукашенко не раз говорил, ему предлагали не один вариант, но существенно от действующего они не отличались. Перемены ради перемен или для галочки к укреплению белорусского государства точно не приведут. Равно как и радикальные, почти абсурдные изменения из серии отказа от одного из государственных языков. Депутат о проекте Конституции: очень важно обращать внимание на то, кем была внесена новация, коллективом или человеком. Читайте здесь. Алена Сырова, политический обозреватель:

Помните, их беглые теоретики в 2020 году пытались навязать белорусскому обществу? Но столкнулись с полным отторжением, что в общем-то понятно – белорусы не враги своему государству.

«Это не политиканство, это реальные действия». Депутат объяснил, почему разработка Конституции занимает много времени. Проект новой Конституции разрабатывали белорусы для белорусов с учетом высказанных пожеланий, с изучением общественного мнения. Если его поддержат на референдуме, всю систему управления страной ждут серьезные перемены. Удивительно, что об этом особенно сильно пекутся те, кто ни по новой, ни по старой Конституции жить в Беларуси не собираются. И все же их нездоровое любопытство Президент 23 декабря удовлетворил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Волнует вопрос: а что, как дальше будет? Я просто хочу откровенно сказать, что, приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и Президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции (подробности здесь). В период выстраивания новой системы важно будет не допустить хаоса. Все изменения будут вносить взвешенно и поступательно. Эксперты пока не могут оценить, сколько им понадобится времени, но торопиться точно не намерены. Законотворчество не терпит спешки.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Наша Конституция предусматривает ряд дополнительных правомочий наших граждан, предусматривает, например, их право обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. Конечно же, для реализации таких прав также должен быть определен их механизм. Соответствующие процедуры, которые как раз являются гарантией реализации конституционных норм. Поэтому чтобы претворить в жизнь те изменения, которые сегодня обсуждались на совещании и которые будут вынесены на всенародное обсуждение в случае их поддержки народом на республиканском референдуме, конечно же, сначала должны быть приняты соответствующие законодательные акты, которые определяют порядок реализации вступления в силу конституционных изменений. И в дальнейшем начнется реальная практическая деятельность по осуществлению вот этих новаций. Игорь Сергеенко о предложениях в проект Конституции: «Мы ждем откликов, ждем конструктивных предложений». Читайте здесь.