Игорь Сергеенко о предложениях в проект Конституции: «Мы ждём откликов, ждём конструктивных предложений»

Новости Беларуси. Проект новой Конституции уже через несколько дней будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по проекту Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как представить доработанный документ белорусам, 23 декабря его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Во время совещания с главой государства еще раз внимательно прочли от и до новый проект Конституции. Уже на следующей неделе его увидим и мы с вами. Свои предложения можно и даже нужно будет вносить.