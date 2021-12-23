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Игорь Сергеенко о предложениях в проект Конституции: «Мы ждём откликов, ждём конструктивных предложений»

23 декабря 2021 17:36
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Новости Беларуси. Проект новой Конституции уже через несколько дней будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по проекту Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как представить доработанный документ белорусам, 23 декабря его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Во время совещания с главой государства еще раз внимательно прочли от и до новый проект Конституции. Уже на следующей неделе его увидим и мы с вами. Свои предложения можно и даже нужно будет вносить.  

Игорь Сергеенко о предложениях в проект Конституции: «Мы ждём откликов, ждём конструктивных предложений»-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Главное, чтобы была активность и чтобы эти мнения были, чтобы людей заинтересовал проект Конституции. Мы в этом уверены. И мы ждем откликов, ждем конструктивных предложений – в парламент, в Администрацию. Все мнения будут услышаны.  

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# Конституция # общество # Наталья Карпович # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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