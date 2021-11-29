Депутат о проекте Конституции: очень важно обращать внимание на то, кем была внесена новация, коллективом или человеком

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
По поводу Украины. Я вспоминаю те проекты Конституции, которые пытались опубликовать уже после выборов или до выборов, так называемое народное управление Латушко, эти Координационные советы. Там радикальная Конституция. Разрыв отношений с Россией, выход из всех блоков с Россией, введение одного государственного языка. Я к тому, что когда начинаешь читать то, что предлагали они, следишь за событиями в Украине, это полностью неоколониализм. В пятницу была пресс-конференция Зеленского, где он обозначил, что у них есть государственное приложение, которое он в будущем, через 2,5 года, может использовать, чтобы люди не ходили на участки, а проголосовали через мобильный телефон. Все оппоненты стали его критиковать и говорить, что это обман. Потому что программное обеспечение пишется в Украине, что же будет тогда? Я вспоминаю «Голос», который использовался у нас в 2020 году. Это проверка всего этого?
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо не забывать еще один очень важный момент. Подготовка нынешней редакции Конституции, которая сейчас готовится к обсуждению. Вы не забывайте, сколько накануне прошло встреч, диалоговых площадок. Сколько было высказано предложений коллективами, молодежью, отдельными гражданами. Сейчас, думаю, когда уже получим вчистую текст проекта, который пойдет на обсуждение, очень важно обращать внимание на тот момент, что эта новация, которая предлагается, была внесена Петром Ивановичем, а эта новация предлагалась коллективом.
Алена Сырова, СТВ:
Каждый хочет чувствовать себя частью большого.
Ирина Довгало:
А это не учли, потому что тогда каждый человек, который вносил, или коллектив, группа граждан, которые вносили свои дополнения и изменения, – «Они были услышаны, потому что…», «Не услышаны, потому что…» Все обосновано четко и ясно.
Алена Сырова:
Еще на всенародном обсуждении будет возможность обратиться и написать, но не в формате того, что я просто не хочу, мне не нравится.
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