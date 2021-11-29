Депутат о проекте Конституции: очень важно обращать внимание на то, кем была внесена новация, коллективом или человеком

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

По поводу Украины. Я вспоминаю те проекты Конституции, которые пытались опубликовать уже после выборов или до выборов, так называемое народное управление Латушко, эти Координационные советы. Там радикальная Конституция. Разрыв отношений с Россией, выход из всех блоков с Россией, введение одного государственного языка. Я к тому, что когда начинаешь читать то, что предлагали они, следишь за событиями в Украине, это полностью неоколониализм. В пятницу была пресс-конференция Зеленского, где он обозначил, что у них есть государственное приложение, которое он в будущем, через 2,5 года, может использовать, чтобы люди не ходили на участки, а проголосовали через мобильный телефон. Все оппоненты стали его критиковать и говорить, что это обман. Потому что программное обеспечение пишется в Украине, что же будет тогда? Я вспоминаю «Голос», который использовался у нас в 2020 году. Это проверка всего этого?