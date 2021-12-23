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Интеграция серьёзной структуры народовластия в действующую вертикаль. Что Кочанова сказала о новой роли ВНС?

23 декабря 2021 17:10
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Новости Беларуси. Более 70 статей действующей Конституции претерпели изменения, появились и новые. Целый раздел посвящен Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:
Это, если хотите, фишка новой Конституции. Статус, полномочия ВНС обсуждали дольше всего. Реализовать желание белорусов на большее участие в политической жизни страны, разделить ответственность, при этом сохранить существующие гарантии – задача для авторов проекта непростая. Но баланс удалось соблюсти.  

Интеграция серьёзной структуры народовластия в действующую вертикаль. Что Кочанова сказала о новой роли ВНС?-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Все направлено на то, чтобы сохранить нашу страну стабильной, суверенной, независимой. Это прежде всего. Поэтому введение еще одного такого серьезного государственного органа, как Всебелорусское народное собрание, придание конституционной нормы для этого органа – конечно, это еще интеграция одной такой серьезной структуры народовластия в действующую вертикаль.  

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Наталья Кочанова # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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