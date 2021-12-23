Лукашенко: приняв Конституцию, если народ поддержит, нам придётся отстроить систему в стране заново

Перед тем как представить доработанный документ белорусам, 23 декабря его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Президент отметил: даже после контрольной вычитки опубликованный проект еще не финальный. Окончательный вариант будет сформирован с учетом предложений народа. А дальше утвержденный Конституционной комиссией он отправится на всенародное голосование на референдуме. Между тем уже сейчас стоит продумать все возможные аспекты наперед. Глава государства акцентировал внимание: если люди примут новую Конституции, то и система управления в государстве будет отстроена заново.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и Президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы: а когда, а что, а выборы досрочно, сверхсрочно? И так далее. Нам надо, приняв Конституцию, выстроить стройную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы и выходить на новый цикл электоральных кампаний. Но мы еще посоветуемся. Если будут какие-то иные разумные предложения, мы на них посмотрим. Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления. Это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос – этого не будет. Примем решение после новой Конституции, отстроим механизмы и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа будем отстраивать новую систему управления нашим государством, в частности.

Александр Лукашенко предположил, что итоговый проект Конституции будет готов в конце января – начале февраля. Референдум же пройдет во второй половине февраля.