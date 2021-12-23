Лукашенко: приняв Конституцию, если народ поддержит, нам придётся отстроить систему в стране заново

Новости Беларуси. Через несколько дней проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом Александр Лукашенко заявил во время финального совещания по проекту Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Через несколько дней проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом Александр Лукашенко заявил во время финального совещания по проекту Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед тем как представить доработанный документ белорусам, 23 декабря его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Президент отметил: даже после контрольной вычитки опубликованный проект еще не финальный. Окончательный вариант будет сформирован с учетом предложений народа. А дальше утвержденный Конституционной комиссией он отправится на всенародное голосование на референдуме. Между тем уже сейчас стоит продумать все возможные аспекты наперед. Глава государства акцентировал внимание: если люди примут новую Конституции, то и система управления в государстве будет отстроена заново.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и Президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы: а когда, а что, а выборы досрочно, сверхсрочно? И так далее. Нам надо, приняв Конституцию, выстроить стройную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы и выходить на новый цикл электоральных кампаний. Но мы еще посоветуемся. Если будут какие-то иные разумные предложения, мы на них посмотрим. Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления. Это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос – этого не будет. Примем решение после новой Конституции, отстроим механизмы и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа будем отстраивать новую систему управления нашим государством, в частности.
Александр Лукашенко предположил, что итоговый проект Конституции будет готов в конце января – начале февраля. Референдум же пройдет во второй половине февраля.