«Надо уже не темнить тут, а прямо говорить». Лукашенко рассказал, когда пройдёт референдум по новой Конституции

Новости Беларуси. Уже несколько месяцев белорусы живут в ожидании референдума и тех самых эволюционных перемен, которые непременно должны последовать за изменениями в Конституцию. Поддержать или отвергнуть их нам предстоит не позднее февраля 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая обтекаемая информация по срокам была до этого дня. Понятно, что те, кому небезразлично будущее страны, глядя на даты в календаре, немного беспокоились.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня заседание итоговое перед опубликованием. День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции. Народ обсуждает. Посмотрим по ситуации, еще раз вернемся к проекту после обсуждения народом и внесем на референдум. Во второй половине февраля, я так понимаю, где-то у нас будет. Надо уже не темнить тут, а прямо говорить, что, скорее всего, наверное, единый день голосования у нас будет в феврале. Это удобно, и людей не отвлекаем. Зима. Работы меньше. В малых городах, на селе тем более.

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