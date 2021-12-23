Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?

Новости Беларуси. Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. 22 декабря стало известно об аресте подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Факт озвучил Президент на встрече с активом Гомельской области. 23 декабря правоохранители раскрыли подробности громкого задержания. Кто был мишенью политических диверсантов и какие планы они вынашивали – в следующем материале.

Гомель, 1 ноября 2021 года. Около 4 часов утра во дворе жилого дома по бульвару Газеты «Гомельская Правда» загорелся легковой автомобиль. Сотрудники МЧС огонь потушили. И все бы ничего и можно было бы даже предположить короткое замыкание электропроводки. Вот только машина принадлежала первому замначальника областного УДИН, а внезапным пожаром заинтересовались сотрудники КГБ. В итоге чекисты вышли на очередного экстремиста и раскрыли другие его преступления, по сути, предотвратив террористическую угрозу во всем регионе. «По экстремистским, политическим мотивам». В Беларуси задержали россиянина, который поджег автомобиль сотрудника МВД. Читайте здесь.

Больше 30 троллейбусов с проколотыми шинами утром того же 1 ноября не смогли выехать на маршрут. Впрочем, занимательное видео с камер наблюдения троллейбусного депо помогло оперативникам очень быстро выйти на виновника транспортного коллапса. Им оказался 33-летний россиянин с видом на жительство в нашей стране.

В ходе обыска у мужчины изъяли емкости с бензином, одежду, запечатленную камерами наблюдения, перчатки, компьютер, три мобильных телефона и велосипед, на котором он добирался до мест преступлений. А в багажнике машины нашлись и два шила, которыми преступник прокалывал колеса троллейбусов.

Выяснилось также, что задержанный неоднократно являлся участником несанкционированных протестов, а также активным пользователем деструктивных и экстремистских Telegram-чатов. В итоге уголовные дела за хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества переквалифицированы на статью 289 «Акт терроризма».

Семь человек, задержанных накануне ГУБОПиК, – это экстремисты, совершившие ряд резонансных преступлений в Минске и Минской области. Для «акций направленного действия» (в основном в отношении госслужащих и силовиков) в ноябре 2020 года ими была создана закрытая Telegram-группа «Кулинарные рецепты». В разное время в нее входило до 10 человек. Результатами своих преступлений они сначала делились между собой, а затем направляли администраторам Telegram-канала «Буслы ляцяць», входящего в неформальную организацию «Супраціў», признанную Верховным Судом террористической. На сегодня установлено почти 20 преступлений, в которых так или иначе фигурируют задержанные. Например, в марте в Борисове они повредили автомобиль LADA Vesta, принадлежащий судье. Злоумышленники пробили все колеса, а потом облили машину краской.

В апреле экстремисты разбили окна в квартире замначальника отдела столичной прокуратуры. А в июне повредили более 30 камер видеонаблюдения на жилых домах во Фрунзенском районе Минска.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:

8 апреля неизвестные бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком. В результате преступных действий жизнь и здоровье сотрудника прокуратуры и членов его семьи были поставлены в опасность. Незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудников прокуратуры были размещены в одном из экстремистских Telegram-каналов (читайте далее).