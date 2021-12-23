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Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?

23 декабря 2021 17:07
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Новости Беларуси. Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. 22 декабря стало известно об аресте подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Факт озвучил Президент на встрече с активом Гомельской области. 23 декабря правоохранители раскрыли подробности громкого задержания.  

Кто был мишенью политических диверсантов и какие планы они вынашивали – в следующем материале.  

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-1

Гомель, 1 ноября 2021 года. Около 4 часов утра во дворе жилого дома по бульвару Газеты «Гомельская Правда» загорелся легковой автомобиль. Сотрудники МЧС огонь потушили. И все бы ничего и можно было бы даже предположить короткое замыкание электропроводки. Вот только машина принадлежала первому замначальника областного УДИН, а внезапным пожаром заинтересовались сотрудники КГБ. В итоге чекисты вышли на очередного экстремиста и раскрыли другие его преступления, по сути, предотвратив террористическую угрозу во всем регионе.  

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Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-4

Больше 30 троллейбусов с проколотыми шинами утром того же 1 ноября не смогли выехать на маршрут. Впрочем, занимательное видео с камер наблюдения троллейбусного депо помогло оперативникам очень быстро выйти на виновника транспортного коллапса. Им оказался 33-летний россиянин с видом на жительство в нашей стране.  

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-7

В ходе обыска у мужчины изъяли емкости с бензином, одежду, запечатленную камерами наблюдения, перчатки, компьютер, три мобильных телефона и велосипед, на котором он добирался до мест преступлений. А в багажнике машины нашлись и два шила, которыми преступник прокалывал колеса троллейбусов.  

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-10

Выяснилось также, что задержанный неоднократно являлся участником несанкционированных протестов, а также активным пользователем деструктивных и экстремистских Telegram-чатов. В итоге уголовные дела за хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества переквалифицированы на статью 289 «Акт терроризма».  

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-13

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-15

Впрочем, расслабляться еще рано. У КГБ есть информация о том, что деструктивные силы не оставляют попыток дестабилизации обстановки, а отдельные индивиды даже готовы к терактам. Об этом, кстати, 22 декабря говорил Президент во время встречи с активом Гомельской области.  

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Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-18

Семь человек, задержанных накануне ГУБОПиК, – это экстремисты, совершившие ряд резонансных преступлений в Минске и Минской области. Для «акций направленного действия» (в основном в отношении госслужащих и силовиков) в ноябре 2020 года ими была создана закрытая Telegram-группа «Кулинарные рецепты». В разное время в нее входило до 10 человек. Результатами своих преступлений они сначала делились между собой, а затем направляли администраторам Telegram-канала «Буслы ляцяць», входящего в неформальную организацию «Супраціў», признанную Верховным Судом террористической. На сегодня установлено почти 20 преступлений, в которых так или иначе фигурируют задержанные. Например, в марте в Борисове они повредили автомобиль LADA Vesta, принадлежащий судье. Злоумышленники пробили все колеса, а потом облили машину краской.  

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-21

В апреле экстремисты разбили окна в квартире замначальника отдела столичной прокуратуры. А в июне повредили более 30 камер видеонаблюдения на жилых домах во Фрунзенском районе Минска.  

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-24

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:  
8 апреля неизвестные бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком. В результате преступных действий жизнь и здоровье сотрудника прокуратуры и членов его семьи были поставлены в опасность. Незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудников прокуратуры были размещены в одном из экстремистских Telegram-каналов (читайте далее).  

Новые подробности очередного задержания причастных к терроризму в Беларуси. Какие планы были у политических диверсантов?-27

В отношении всех участников преступной группы Следственный комитет возбудил уголовное дело за создание террористической организации либо участие в ней. Четыре человека обвиняются в акте терроризма. Еще двое преступников сбежали в Россию и на данный момент находятся в розыске. Правда, как сказал Президент, найти и вернуть их в Беларусь лишь дело времени. Как и других беглых. Ведь террористические преступления, как известно, срока давности не имеют. А потому ответить за свои поступки рано или поздно придется всем экстремистам.  

# Терроризм # общество # Андрей Мотолько # Александр Лукашенко # Фотофакт

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