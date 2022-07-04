Солодуху растила сцена. А вот как вырастить новых звёзд – ответила ректор БГУКИ

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Алена Сырова, СТВ:

Сейчас стало сложнее артистов привозить, приглашать? Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:

Я не считаю, что у меня плохая компания. Я не могу три месяца получить разрешение ни на одного артиста, потому что сейчас это не работает. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы надеемся, что у нас появится в студии представитель Министерства культуры. Вопрос бывшему представителю Министерства культуры, расскажете эту вещь? Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Министерство культуры не выдает разрешение на проведение концертов. Андрей Алексеев:

Но оно регулирует деятельность.

Наталья Карчевская:

Регулирует Мингорисполком, и областные управления культуры выдают разрешения. Понимаете, все что происходит, люди должны понимать, что они несут за это ответственность. Может, вы с этим не столкнулись, но стоящие здесь люди столкнулись. Андрей Алексеев:

С чем? Наталья Карчевская:

Вроде бы это безобидные высказывания, но потом ты должен сказать. Алена Сырова:

Но за каждым артистом стоят его поклонники, соответственно, он влияет на их мнение.

Кирилл Казаков:

Наш с Аленой коллега, Григорий Азаренок, каким бы он ни был радикальным журналистом, но я даже согласен в какой-то мере, что люди из российского шоу-бизнеса, которые не приняли ту стабильность и спокойствие, которое было, тот же Баста, предположим, какой бы талантливый артист ни был, но он должен нести ответственность. Потому что здесь он зарабатывает деньги, а два года назад он этих же людей фактически поливал грязью.

Алена Сырова:

Незаменимых нет. На смену артистам, которые предпочли не быть на белорусской сцене, приходят молодые. Мы можем много говорить, что это поколение TikTok, что это люди из TikTok, которые, может быть, малоизвестны, но, наверное, пока. Все-таки артист не воспитывается за год, два. И не воспитывается только в университете. Наталья Карчевская:

Конечно, совсем нет. Алена Сырова:

Как можно вырастить новую плеяду сестер Груздевых, Александров Солодух, Ирин Дорофеевых? И вообще, возможно ли это?