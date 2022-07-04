«Миллионеры потенциальные могут быть». Есть ли в Беларуси шоу-бизнес?

Кирилл Казаков, СТВ: У нас белорусский шоу-бизнес есть? Мы наших артистов чаще всего видим на государственных концертах. Они профессиональные артисты, потому что получают поддержку государства, либо это шоу-бизнес?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Шоу-бизнес у нас не так развит, как мог бы быть. Это связано с достаточно ограниченным рынком. Есть много вещей, которые мы сейчас, наверное, не разрешим.

Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:

Миллионеры потенциальные могут быть и в белорусском шоу-бизнесе.

Алена Сырова, СТВ:

Какое-то время назад был период, когда и на радиостанциях был определенный процент обязательного вещания.

Кирилл Казаков:

Он никуда не исчез.

Наталья Карчевская:

Это, кстати, очень хорошо. Как бы все ни кричали, что это плохо, на самом деле это очень важно. Потому что когда ротируется в эфире все что угодно…

Кирилл Казаков:

Можно смотреть на ту же самую Украину. Чем занимаются политики? Прежде всего ограничивают сегмент русскоязычной музыки. Возможно, это плохо с нашей точки зрения, но они таким образом ограждают себя. Раз действуют таким образом, наверное, 75 % белорусской музыки – это не всегда плохо, это дает развитие.

Наталья Карчевская:

Очень многие страны так идут, не только украинцы. Это везде так работает. В кинематографе том же. Все на своем рынке устраивают условия наилучшие для своих исполнителей.