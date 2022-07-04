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«Миллионеры потенциальные могут быть». Есть ли в Беларуси шоу-бизнес?

04 июля 2022 16:29
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Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У нас белорусский шоу-бизнес есть? Мы наших артистов чаще всего видим на государственных концертах. Они профессиональные артисты, потому что получают поддержку государства, либо это шоу-бизнес?  

«Миллионеры потенциальные могут быть». Есть ли в Беларуси шоу-бизнес? -1

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:  
Шоу-бизнес у нас не так развит, как мог бы быть. Это связано с достаточно ограниченным рынком. Есть много вещей, которые мы сейчас, наверное, не разрешим.

Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:  
Миллионеры потенциальные могут быть и в белорусском шоу-бизнесе.  

Алена Сырова, СТВ:  
Какое-то время назад был период, когда и на радиостанциях был определенный процент обязательного вещания.  

Кирилл Казаков:  
Он никуда не исчез.  

Наталья Карчевская:  
Это, кстати, очень хорошо. Как бы все ни кричали, что это плохо, на самом деле это очень важно. Потому что когда ротируется в эфире все что угодно…  

Кирилл Казаков:  
Можно смотреть на ту же самую Украину. Чем занимаются политики? Прежде всего ограничивают сегмент русскоязычной музыки. Возможно, это плохо с нашей точки зрения, но они таким образом ограждают себя. Раз действуют таким образом, наверное, 75 % белорусской музыки – это не всегда плохо, это дает развитие.  

Наталья Карчевская:  
Очень многие страны так идут, не только украинцы. Это везде так работает. В кинематографе том же. Все на своем рынке устраивают условия наилучшие для своих исполнителей.  

Денис Майданов: «Всё пройдёт, честно говорю, а «Славянский базар» останется» (подробнее тут).  

# Бизнес в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Наталья Карчевская # Андрей Алексеев # Алена Сырова # Фотофакт

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