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Солодуха о белорусском шоу-бизнесе: «Созданы все условия, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать»

04 июля 2022 17:54
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Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.   

Солодуха о белорусском шоу-бизнесе: «Созданы все условия, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать»-1

Алена Сырова, СТВ:  
У нас сейчас активный концертный период. Июль для Беларуси – такое фестивальное время. Но начать хотелось бы все-таки с глобального. На примере того, что сейчас происходит в России, я имею в виду их шоу-бизнес, все-таки это большая страна, больше артистов, больше денег, и эта ситуация очевиднее. Культура не смогла остаться вне политики. Артисты раскололись, поделились, кто-то вместо творчества занимается политикой. Мы же то же прошли в 2020 году. Уже два года мы живем в новой реальности. Наверное, даже те, кто присутствует, вы можете подтвердить, что ваши коллеги, со многими из которых вы по 10-15 лет бок о бок выступали на концертных площадках, делили одни гримерки, вдруг оказались по другую сторону баррикад. Очевидно, что для зрителя многое изменилось. Мы видим, что и на концертных площадках не досчитываемся артистов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Но видим и новые имена.  

Алена Сырова:  
Тем не менее хочу сказать, что при подготовке сегодняшней программы мы тоже звонили артистам.  

Кирилл Казаков:  
Алена Ланская, Аня Трубецкая, Женя Олейник. Они не смогли прийти, потому что они на концертах, то есть востребованность все-таки есть. Я начну с самого простого и, может быть, глобального вопроса. Есть ли белорусский шоу-бизнес после августа 2020 года?  

Солодуха о белорусском шоу-бизнесе: «Созданы все условия, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать»-4

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:  
Прежде чем ответить на ваш вопрос, Кирилл, я скажу вот о чем: в нашей стране нашим Президентом и руководством нашей страны созданы все условия, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать, что и делает белорусский певец Саша Солодуха.  

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