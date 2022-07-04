Солодуха о белорусском шоу-бизнесе: «Созданы все условия, чтобы хорошо работать и шикарно зарабатывать»

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Алена Сырова, СТВ:

У нас сейчас активный концертный период. Июль для Беларуси – такое фестивальное время. Но начать хотелось бы все-таки с глобального. На примере того, что сейчас происходит в России, я имею в виду их шоу-бизнес, все-таки это большая страна, больше артистов, больше денег, и эта ситуация очевиднее. Культура не смогла остаться вне политики. Артисты раскололись, поделились, кто-то вместо творчества занимается политикой. Мы же то же прошли в 2020 году. Уже два года мы живем в новой реальности. Наверное, даже те, кто присутствует, вы можете подтвердить, что ваши коллеги, со многими из которых вы по 10-15 лет бок о бок выступали на концертных площадках, делили одни гримерки, вдруг оказались по другую сторону баррикад. Очевидно, что для зрителя многое изменилось. Мы видим, что и на концертных площадках не досчитываемся артистов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но видим и новые имена.

Алена Сырова:

Тем не менее хочу сказать, что при подготовке сегодняшней программы мы тоже звонили артистам.

Кирилл Казаков:

Алена Ланская, Аня Трубецкая, Женя Олейник. Они не смогли прийти, потому что они на концертах, то есть востребованность все-таки есть. Я начну с самого простого и, может быть, глобального вопроса. Есть ли белорусский шоу-бизнес после августа 2020 года?