Чемпионат мира-2027: женская сборная Беларуси по футболу потерпела первое поражение в квалификации

Футболистки женской сборной Беларуси потерпели первую неудачу в отборочном турнире чемпионата мира – 2027. 18 апреля наши девушки уступили соперницам из Казахстана, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Положение дружины Вячеслава Григорова было осложнено тем, что с 11-й минуты пришлось играть в меньшинстве. Карина Ольховик получила красную карточку. Тем не менее землячки рук не опустили и долгое время сохраняли привычный баланс сил. Только на излете основного времени оппоненткам удалось воспользоваться численным преимуществом. Как итог – поражение 0:1. Напомним, на старте соревнований соотечественницы обыграли казахстанскую сборную также с минимальным перевесом, а затем разгромили команду Армении со счетом 3:0 и на данный момент удерживают лидерство в своей группе. От Европы в финальную стадию планетарного форума пройдут 11 сборных.