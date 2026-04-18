В Париже до +17, а в Вене +21 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют переменную облачность, будет сухо, а воздух прогреется до комфортных +17. В Вене термометры покажут солнечные +21, здесь ожидается небольшая облачность и без осадков. В Риме также ясно, до +23, зонты не понадобятся. А вот в Мадриде, несмотря на по-летнему высокую температуру в +27, возможны кратковременный дождь и даже первая гроза.

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +17, будет облачно с прояснениями, но возможен небольшой дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +12, облачно, но на этот раз без существенных осадков. В Афинах облачно с прояснениями, +21 и также вероятен кратковременный дождь.