От -3 до +20 с кратковременным дождем – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Республика будет находиться на южной периферии скандинавского антициклона, при этом в страну ожидается поступление прохладных воздушных масс с северо-запада европейской территории России. В отдельных районах страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, температура воздуха минимальная ночью от -3 до +4, по юго-западу до +6, максимальная днем +7..+15, по западу до +18.

В середине недели скандинавский антициклон, смещаясь на юг Балтийского моря, постепенно разрушится, но при этом поддержит в стране преобладание сухой и прохладной погоды. В ночные часы воздух будет выхолаживаться до -4..+4. В южных районах местами +5..+6. Днем, во вторник и среду от +6 до +7 по крайнему востоку, до +14..+16 по западу страны.

В конце недели в ночные часы прогнозируется от +1 до +8 и при прояснениях по северо-востоку от 0 до -2. Днем от +9 до +16. В юго-восточных и южных районах возможно кратковременное повышение до +17..+20. По северо-западу не выше +7..+8.

Подробный прогноз по областям страны: