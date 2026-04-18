«Металлург» обыграл «Славутич» в третьем поединке финального раунда Кубка Президента и сократил отставание в серии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Два стартовых матча состоялись на льду российской дружины и остались за смолянами. Сегодняшнюю дуэль принимал Жлобин. С самого начала противостояния стало понятно: легко не будет никому. Первый период прошел на равных в острых контратаках, но так и остался безголевым. После возобновления игры оппоненты усилили давление на владения друг друга, но больше в этом преуспели гости – Максим Полькин вывел свой клуб вперед. Однако у хозяев очень быстро нашелся ответ. Сначала Вячеслав Грамович восстановил паритет, а затем Александр Тимирев и Сергей Кузнецов обеспечили преимущество «сталеварам». Все три раза партнерам по команде ассистировал Егор Бориков.

«Славутич» сумел вернуть интригу в эту встречу и сравнял. Однако итоговую викторию «Металлург» не упустил, благодаря дублю Кузнецова поставил победную точку в матче (4:3) и подобрался к сопернику на минимальное расстояние в серии – 1:2.