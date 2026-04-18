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В Минске проходят международные соревнования по каратэ Belarus Open

18 апреля 2026 18:58
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В Минске проходят международные соревнования по каратэ. Конкуренцию белорусам составляют представители еще 7 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Продолжит Денис Пащеня. 

Денис Пащеня, корреспондент:
Турнир Belarus Open наглядное доказательство того, как развивается данный вид спорта. Ежегодно к нам съезжаются представители разных стран, в этот раз общее количество каратистов более тысячи человек. Среди них многократные участники и призеры континентальных и мировых первенств.

В Минске проходят международные соревнования по каратэ Belarus Open-2

Соревнования проходят уже 5-й год кряду. Среди претендентов на награды и наш Иван Кудинов. Спортсмен установил историческое достижение для страны, завоевав бронзовую награду в кумитэ на чемпионате мира в Каире. Он также замкнул тройку лучших в Премьер-лиге – старт в Риме является этапом отбора к Мундиалю-2027. Сейчас атлет готовится к европейскому первенству, а турнир на родине помогает узнать поближе будущих соперников и проверить свои силы. 

В Минске проходят международные соревнования по каратэ Belarus Open-4

Иван Кудинов, спортсмен национальной сборной Беларуси по каратэ:
Растет представительство стран, становится тяжелее по сравнению с первыми годами. Я знаю соперников, которые со мной работают, они меня знают, каждый друг друга опасается. И на таком уровне больше решает психологическая подготовка. 

Отличную форму наших спортсменов отмечает и тренерский штаб. Здесь учитываются не только физические кондиции, но и боевой дух, который является важнейшем аспектом каратэ.

В Минске проходят международные соревнования по каратэ Belarus Open-6

Евгений Шавлохов, главный тренер национальной сборной Беларуси по каратэ:
Надо отметить, растет и уровень белорусских спортсменов. Появляются молодые. Талантливые ребята. Плюс конкуренцию составляют наши коллеги из Российской Федерации. На сегодняшнем турнире представлена команда из Германии, первый раз за время проведения данного турнира.

Международный старт в Беларуси уже можно считать традиционным. Выход на татами мировых звезд на протяжении многих лет и постоянный рост количества участников говорят о популярности каратэ в нашей стране.

# Карате # Спортивные соревнования # Евгений Шавлохов

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