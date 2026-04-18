В Минске проходят международные соревнования по каратэ Belarus Open

В Минске проходят международные соревнования по каратэ. Конкуренцию белорусам составляют представители еще 7 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Продолжит Денис Пащеня. Денис Пащеня, корреспондент:

Турнир Belarus Open – наглядное доказательство того, как развивается данный вид спорта. Ежегодно к нам съезжаются представители разных стран, в этот раз общее количество каратистов – более тысячи человек. Среди них многократные участники и призеры континентальных и мировых первенств.

Соревнования проходят уже 5-й год кряду. Среди претендентов на награды и наш Иван Кудинов. Спортсмен установил историческое достижение для страны, завоевав бронзовую награду в кумитэ на чемпионате мира в Каире. Он также замкнул тройку лучших в Премьер-лиге – старт в Риме является этапом отбора к Мундиалю-2027. Сейчас атлет готовится к европейскому первенству, а турнир на родине помогает узнать поближе будущих соперников и проверить свои силы.

Иван Кудинов, спортсмен национальной сборной Беларуси по каратэ:

Растет представительство стран, становится тяжелее по сравнению с первыми годами. Я знаю соперников, которые со мной работают, они меня знают, каждый друг друга опасается. И на таком уровне больше решает психологическая подготовка. Отличную форму наших спортсменов отмечает и тренерский штаб. Здесь учитываются не только физические кондиции, но и боевой дух, который является важнейшем аспектом каратэ.