Время управленческого иждивенчества проходит – Пустовой о новом этапе развития Беларуси

Для меня как православного моджахеда Пасха – главный день, смысл жизни. На языке зумеров – обновление, перезагрузка. И мы цивилизация Пасхи. Западная часть Европы – цивилизация Рождества. А мы Пасхи. Вот главное отличие – ментальный водораздел по Бугу. А все остальное – производное. Там ждут всегда праздника, а мы развивались благодаря жертвенности. Даже самый секулярный мыслитель, если присмотрится, действительно увидит: вся наша история жертвенна.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Время лжи у них, и откровений – у нас. Откровение может быть не только в словах, но прежде всего в делах. Вот смотришь на недельный график Первого и понимаешь – как в зеркале отражена вся наша политика. И эти шесть рабочих дней вместили всю историю паттернов Батьки – этакая история современной белорусской государственности в миниатюре. О главном. В смысле Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Я часто использую эту фотографию. Ее любит Президент. В ней душа Лукашенко, и как обычного человека, и как Президента, уже вошедшего в историю мировой политики. И это вопрос жертвенности. Служения. Быть там, с людьми, куда столичные начальники и носа не казали.

Для кого-то эти наполненные святостью дни – семейная либо культурная традиция, для кого-то Воскресение Христово – смысл жизни. Но присутствует тонкий, неуловимый смысл торжества – мы относимся к цивилизации Пасхи. Ее главный патер понятен даже для секулярного общества: жертвенность, труд, а уже потом праздник. Наше благополучие добыто не шантажом с использованием авианосцев или санкций, а потом, а за право «людьми зваться» заплачена куда более дорогая цена – реки крови предыдущих поколений. И здесь история формирования белорусского мира весьма схожа с биографией христианства – стоим на фундаменте мученичества. А сакральность миссии Президента – сохранить белорусский мир, как понятие цивилизационное, и как состояние общественно-политического спокойствия от войн и новых потрясений. Но чтобы не проливалась кровь, необходимо трудиться даже не до седьмого пота, хотя бы по совести. К этому Президент постоянно призывает, это прошло красной нитью во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Лукашенко: надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Читайте здесь.

Власть – это лучший индикатор для человека. Лукашенко стал Батькой, просто так такую мянушку не дают. Затем пережил бунт блудных детей, кстати самых избалованных страт современной властью, не трудяг с заводов и хозяйств, а завсегдатаев столичных фудкортов. Но это не откровение, это закономерность. Затем выстоял, а потом пережил и чувство внутреннего триумфа, и мировую признательность. От попытки международной изоляции до планетарной рукопожатности.

Кстати, именно победа действующей модели развития стала и предтечей, и причиной нового витка борьбы за справедливый и равноправный мир. И при всем этом Лукашенко не утратил свою главную черту – стремление к справедливости для простого человека. При всем уважении к славным и именитым фамилиям земли белорусской глубинный белорусский народ – это не шляхта, а обычное общество. И главная особенность Беларуси – это страна для жизни – не для элиты, а для обычного человека. Мы это декларируем, мы к этому стремимся. Стараясь соблюсти баланс и не мешая богатым людям реализовывать свой потенциал. Но при этом сохраняя первичность государственных интересов. Наши дворцы самые народные.

А вот методы достижения могли быть, и особенно вначале, ершистыми. Вот поэтому слой общества, заплывший националистическим жирком и находящийся в капиталистическом угаре, стал подхватывать удобненький нарратив: Лукашенко – последний диктатор Европы. Диктатор, не диктатор, а мировой интерес есть. Это понятно хотя бы по количеству тех интервью, которые дает Первый. И лидер, и страна уникальны. С развалом Союза пошла по своему пути. И, пожалуй, единственная смогла стать еще сильнее после попытки смены вектора развития. Если это диктатура, то тогда – хорошо. Не все так честно с этими мейнстримными мянушками.

Рик Санчес: если Лукашенко диктатор, то я – королева Англии. Подробности.

Это очень выгодное клише и для проигравшей оппозиции, и для ориентированных на интересы не своих людей западных политиков. Им нужно служить спонсорам, лобби, быть в струе дипстейта, а Лукашенко ответственен только перед белорусским народом. Поэтому и бьет по нашему дипстейту. Он у нас с белорусской особенностью. Эдакий заговор лени.

Ждали указов и преференций. Дали. А затем полномочий. Все есть. Даже стыдно говорить про «диктатуру». Но президенты на местах, председатели райисполкомов, по-прежнему продолжают коситься на Батьку, сдюжит, впрягся за страну и на широких плечах вытащит. Но, похоже, время экономического, а главное, управленческого иждивенчества проходит. Это, если хотите, очередной этап развития для страны. Только возмужание и взросление в области управленческой системы, кадровой и трудовой дисциплины и экономической самодостаточности может нам гарантировать дальнейший рост благополучия и развития. А пока мы стоим на плечах гигантов прошлых поколений и сидим на плечах Батьки. Живем в кредит. Кредит, который обеспечивает нам все тот же Лукашенко. Хорошо так расслабляться под тенью политического авторитета нынешнего Президента. А дальше что? Момент истины и для предприятий, и для целых регионов.