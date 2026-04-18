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Гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗ» вышли в финал женского Кубка Беларуси

18 апреля 2026 19:05
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Определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд. Решающий этап розыгрыша принимает лидский спорткомплекс «Олимпия», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В первом матче гомельчанки были сильнее брестского «Берестья». Прошлогодние финалистки полностью контролировали ход встречи, со старта завладели комфортным преимуществом и сумели не только его сохранить, но и приумножить – 35:29. Лучшими бомбардирами у победительниц стали Елена Жарун и Алена Данилевич, в их активе по 6 мячей. 

Во втором поединке действующий обладатель трофея «БНТУ-БелАЗ» довольно уверенно прошел гродненскую «Городничанку» с результатом 27:21. Михалина Кучеренко и Юлия Иванчикова по пять раз поразили ворота соперниц. У проигравших хорошую статистику продемонстрировала Наталия Даньшина, которая отличилась 8 раз. 

Уже 19 апреля две самые титулованные команды страны вновь сойдутся за главный приз. Напомним, гандболистки «БНТУ-БелАЗ» 18 раз выигрывали турнир. «Гомель» – 8-кратный обладатель «золота».

# Гандбол

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