Сохранить страну и объединить вокруг себя людей! Какие задачи стоят перед партиями и на что ориентирует Президент?

Новости Беларуси. Сегодня относительно небольшой процент белорусов доверяет партиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным опроса, большим авторитетом пользуется парламент. Результаты проведенного социсследования озвучили накануне на встрече с главой государства. Лукашенко: задача партий – не разъединять, а объединять! Нам очень важно быть едиными!

Как будет развиваться партийная система, зависит от самих политических игроков. Однако сегодня им необходимо работать над узнаваемостью. Например, Коммунистическая партия Беларуси большое внимание уделяет международной деятельности. Сегодня это немаловажно. Мы знаем, что руководители западных стран слепо вторят политике Вашингтона. Тем не менее даже в соседней Польше есть политические объединения, которые хотят и готовы сотрудничать с нашей страной. Налаживать межпартийные контакты – тоже в списке задач. Партиям доверяет небольшой процент белорусов – соцопрос. Подробности. Показательно, что к политическому диалогу подтягивают молодежь. А это опять же будущее поколение, мнение которого тоже нужно учитывать, что глава государства отметил в ходе недавней встречи.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси:

Лига коммунистической молодежи входит в Федерацию демократической молодежи. ВФДМ вышла с предложением, учитывая специфику Республики Беларусь, что мы сохранили самое лучшее, что было на постсоветском пространстве, они попросили обсудить на уровне руководства страны возможность проведения Всемирного молодежного фестиваля студентов и молодежи. И Президент сказал подготовить информацию, отработать это все с заинтересованными органами госуправления. И это было бы прекрасно на нашей территории Республики Беларусь. Представьте, собирается вся молодежь, представители лучшие, элита со всего мира. К смене поколений готова и Либерально-демократическая партия Беларуси. Это одна из старейших, но одновременно молодых организаций – средний возраст участников – 35-40 лет. Большинство инициатив, которые предлагает программа, рассчитаны со взглядом в будущее.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

ЛДПБ всегда выступала за выборы по пропорционально-мажоритарной системе. Мы предлагаем лет через 5-10 к этой системе перейти, 50 % депутатов избираются по партийным спискам. У нас свой взгляд на экономику. Мы будем поддерживать всегда государство, но всегда будем предлагать свои решения тех или иных экономических проблем. У нас свой взгляд на социальную сферу, на развитие бизнеса. Это нормально. У ЛДПБ большие планы на ближайшую электоральную кампанию. Олег Гайдукевич:

У нас готовы кандидаты по всем округам 110, мы будем выставлять сотни и даже, думаю, больше в местные советы. От райсовета до областного совета. То есть мы будем полномасштабно участвовать в выборах. Я убежден, если партия не участвует в выборах, она не существует. Что касается законодательных инициатив, они постоянно у нас... Мы в какие-то законопроекты правки вносим, предлагаем свое мнение, как это сделать. Я горжусь тем, что многие наши предложения за этот срок работы в парламенте учли. Но если одни политические игроки определились, на каких вопросах сфокусироваться, другие признаются, что ищут свою нишу. Партия труда и справедливости существует с 1993 года. Однако, по сути, это новая партия, она прошла организационную перестройку, смену лидера. Но смещать фокус с социальных вопросов не намерена. Их же продвижением занимаются 11 членов партии, кто работает в Палате представителей. Они вовлечены в законотворческий процесс, возглавляют ряд профильных комиссий.

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Отдельно я бы выделил все-таки Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Такой документ впервые в стране принят. Это свод нормативных правовых актов, кодифицированный свод в части регулирования вот этих трех самостоятельных видов деятельности. Это один из самых сложных кодексов на сегодня в Республике Беларусь. Это очень-очень важный документ для государства. И отмечалось неоднократно уже на уровне главы государства, главы правительства, что принят этот документ, скоро он вступит в силу и мы будем по нему и дальше жить. Сегодня партия выступает с инициативой – продумать механизм грантового финансирования проектов, чтобы на конкурсных условиях партии могли включаться в государственные социальные проекты. Этот вопрос смежный – про финансирование партий в целом. Сегодня они живут на членские взносы, что является оптимальным вариантом. Ведь мы знаем историю. Как только в отношения вмешиваются деньги, роли меняются: появляются те, кто заказывает и платит, и те, кто послушно исполняет поручения. По сути, на таких основах сегодня существует западный мир. Допустить подобного в Беларуси нельзя. Именно сохранение суверенитета и развитие независимости видит главной своей задачей «Белая Русь».