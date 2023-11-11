Партиям доверяет небольшой процент белорусов – соцопрос

Новости Беларуси. Сегодня относительно небольшой процент белорусов доверяет партиям. Согласно данным опроса, большим авторитетом пользуется парламент. Результаты проведенного социсследования озвучили накануне на встрече с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, как подчеркнули эксперты, похожая ситуация наблюдается и в других странах. Сегодня Беларусь только начинает партийное строительство. Как будет развиваться процесс, зависит непосредственно от лидеров политических объединений, подчеркнул Президент. Лукашенко: предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой. Подробности.

Сегодня партиям необходимо работать над своей узнаваемостью. Да, перед всеми есть общие цели: сохранить государственность в нынешнее непростое время, работать на консолидацию общества, вести политическое просвещение населения, чтобы не допустить повторения 2020 года. Тем не менее у каждой партии должны быть свои взгляды и идеи, которые не будут противоречить конституционному строю. Например, Коммунистическая партия Беларуси большое внимание уделяет международной деятельности. Сегодня это немаловажно. Мы знаем, что руководители западных стран слепо вторят политике Вашингтона. Тем не менее даже в соседней Польше есть политические объединения, которые хотят и готовы сотрудничать с нашей страной. Налаживать межпартийные контакты тоже в списке задач.