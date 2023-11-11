Партиям доверяет небольшой процент белорусов – соцопрос
Новости Беларуси. Сегодня относительно небольшой процент белорусов доверяет партиям. Согласно данным опроса, большим авторитетом пользуется парламент. Результаты проведенного социсследования озвучили накануне на встрече с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, как подчеркнули эксперты, похожая ситуация наблюдается и в других странах. Сегодня Беларусь только начинает партийное строительство. Как будет развиваться процесс, зависит непосредственно от лидеров политических объединений, подчеркнул Президент.
Лукашенко: предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой. Подробности.
Сегодня партиям необходимо работать над своей узнаваемостью. Да, перед всеми есть общие цели: сохранить государственность в нынешнее непростое время, работать на консолидацию общества, вести политическое просвещение населения, чтобы не допустить повторения 2020 года. Тем не менее у каждой партии должны быть свои взгляды и идеи, которые не будут противоречить конституционному строю. Например, Коммунистическая партия Беларуси большое внимание уделяет международной деятельности. Сегодня это немаловажно. Мы знаем, что руководители западных стран слепо вторят политике Вашингтона. Тем не менее даже в соседней Польше есть политические объединения, которые хотят и готовы сотрудничать с нашей страной. Налаживать межпартийные контакты тоже в списке задач.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси:
Коммунистическая партия ведет достаточно серьезную международную деятельность. Мы выступаем на международных аренах, доводим риторику нашего государства до зарубежных представителей. Только за этот год мы посетили порядка семи зарубежных стран по их приглашению. Кроме того, мы входим в объединение левых партий, европейских, которые представлены евродепутатами. Они работают на площадке ПАСЕ и Европарламента. Понятно, что их голоса не очень могут быть услышаны, тем не менее они отстаивают позицию наших граждан, нашей страны и социально-экономический и политический путь развития, который определяет глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко. Единственная партия создана, молодежное звено Лига коммунистической молодежи. Мы совместно с БРСМ пытаемся подымать их образовательный уровень и практический, в части политического воспитания и дипломатического.
Ранее в Беларуси было зарегистрировано 15 партий, но на благо государства работали далеко не все. Чтобы устранить квазиобъединения, провели перерегистрацию. В результате свою состоятельность подтвердили только три партии. Также была зарегистрирована одна новая. Как подчеркнул Президент, сегодня в стране не осталось декоративных объединений, в том числе тех, чья деятельность была направлена на подрыв основ конституционного строя.
Читайте также:
Александр Лукашенко назвал слагаемые успеха любой политической партии
Лукашенко: предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой
Лукашенко о предстоящих выборах: «Оступимся – поверьте, нам никто плечо не подставит»