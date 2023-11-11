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Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой

11 ноября 2023 15:11
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По предварительным прогнозам синоптиков, погодная неделя будет преимущественно пасмурная и зябкая, с небольшим дождем, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене ясно, в Риме – сильные дожди. Погода в Европе на неделю здесь.

Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой-1

Атмосферное давление будет сохраняться в пределах нормы. Температура воздуха от + 4 °C до + 7 °C. Ветер от слабого до умеренного. Относительная влажность составит 82-89 %. В Витебске столбик термометра покажет до +3 °C днем. А в юго-западном регионе показатель не опустится ниже 7-градусной отметки.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой-4

Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой-6

Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой-8

Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой-10

Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой-12

Ноябрь порадует белорусов умеренно тёплой погодой-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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