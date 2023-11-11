Лукашенко: задача партий – не разъединять, а объединять! Нам очень важно быть едиными!

Новости Беларуси. Сегодня относительно небольшой процент белорусов доверяет партиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным опроса, большим авторитетом пользуется парламент. Результаты проведенного социсследования озвучили накануне на встрече с главой государства. Впрочем, как подчеркнули эксперты, похожая ситуация наблюдается и в других странах. Сегодня Беларусь только начинает партийное строительство. Как будет развиваться процесс – подробнее Полина Королева.

Беларусь – страна небольшая. И компактные размеры – одновременно причина и возможность обращаться за помощью в решении своих проблем к Президенту. Мимо несправедливости глава государства не пройдет, потому что держит слово, которое дал еще в далеком 1994 году: страна будет жить по закону, а не по понятиям. И если закон, а вместе с ним справедливость оказываются под угрозой, очевидно – вмешивается Президент. С одной стороны, это правильно. С другой – появилась новая мода: за решением рядовых случаев люди общаются к Александру Лукашенко. История с домом в Лошице-7 – тому яркий пример, который заставляет задуматься: а что делают другие органы власти? Собственно, это вопрос ответственности и самостоятельности. И сегодня его адресуют уже политическим партиям. Ведь не за горами масштабная электоральная кампания. Лукашенко – партиям: «В трудные времена возьмете все на плечи и будете тащить». Подробности. О партийном строительстве в Беларуси начали говорить относительно недавно. Будем откровенны, таким процессом ранее в стране не занимались. Но после 2020 года стало очевидно: политическое просвещение населения забрасывать нельзя. Понятно, что сколько людей, столько и мнений, но высказывать свои точки зрения нужно цивилизованно, в дискуссии. А не через попытку госпереворота и крушение улиц в родных городах. Участились разговоры о партиях в преддверии электоральной кампании не просто так. Президент не скрывает, что достойных кандидатов будут поддерживать. Но не искусственно продвигать (как некоторые могли подумать), а подсказывать избирателям, за кого и почему стоит голосовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ничего я не прячу, и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди. Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости. Речь не только про выборы в парламент, но и местные, сельские советы. Наряду с исполкомами партийный кандидат будет отвечать за решение конкретных проблем, с которыми сталкивается местное население. И именно через практическую деятельность доказывать, что идеологическая платформа его партии работает.