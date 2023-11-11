В Вене ясно, в Риме – сильные дожди. Погода в Европе на неделю

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и сильный дождь, столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и сильный дождь, столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене ясно, малооблачно и без осадков, там воздух прогреется до +9 °C. Жителей Рима ожидают сильные дожди и до +17 °C. Ясно и до +19 °C в Мадриде.
В столице Болгарии +12 °C, жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. В Анкаре тем временем будет отмечена пасмурная погода и небольшой дождь, а также +20 °C со знаком плюс. До +22°C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется всего до +7 °C. Жителей Вильнюса ожидает пасмурное погодное настроение и сильный дождь, воздух при этом прогреется до +6 °C. Такой же температурный показатель ожидается в Варшаве, столицу также накроет небольшой дождь. В Киеве до +8 °C, погода обещает быть пасмурной и с сильным дождем. В Москве до +6 °C, ожидаются также сильные дожди, погода при этом будет отмечена пасмурная.
Ноябрь порадует белорусов умеренно теплой погодой. Прогноз на середину месяца здесь.