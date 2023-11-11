В Вене ясно, в Риме – сильные дожди. Погода в Европе на неделю

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и сильный дождь, столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене ясно, малооблачно и без осадков, там воздух прогреется до +9 °C. Жителей Рима ожидают сильные дожди и до +17 °C. Ясно и до +19 °C в Мадриде.

В столице Болгарии +12 °C, жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. В Анкаре тем временем будет отмечена пасмурная погода и небольшой дождь, а также +20 °C со знаком плюс. До +22°C в Афинах.