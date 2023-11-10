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Лукашенко – партиям: «В трудные времена возьмёте всё на плечи и будете тащить»

10 ноября 2023 19:48
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Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.

К слову, об электоральных кампаниях... Александр Лукашенко недавно открыто заявил о том, что белорусская госвертикаль сверху до низу мобилизована на их проведение. Даны конкретные поручения, чтобы не допустить хаоса, путаницы и тех, кто защищает чужие интересы к политической жизни страны. Слишком многое сегодня на кону.

Лукашенко – партиям: «В трудные времена возьмёте всё на плечи и будете тащить»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новый парламент будет отличаться от ныне действующего – я в этом абсолютно уверен. Я знаю, что такое парламентаризм и что такое быть депутатом. Будет отличаться тем, что придется взять на себя большую нагрузку и сыграть серьезную роль в будущем развитии страны. Если честно, я даже еще не представляю, какую большую, увеличенную роль придется вам сыграть. В трудные времена возьмете все на плечи и будете тащить. Буду я жив, здоров – вместе будем это делать, но отсидеться никому не получится.

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# Белорусские партии # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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