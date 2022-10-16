«Надо просматривать всю цепочку». Как не допустить роста цен и грозит ли нам дефицит, рассказал эксперт

Новости Беларуси. К мониторингу цен более активно подключились депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля, МАРТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Продолжается и работа специальной группы во главе с председателем Совета Республики. Эксперты на своем уровне должны выработать систему контроля над ценообразованием. Как пояснил Президент, стоимость товаров приостановлена на время до выяснения всех обстоятельств и выработки того самого механизма, который поможет обуздать и цены, и, главное, тех, кто искусственно их накручивает.

Решение о заморозке цен в стране нашло живой отклик. Ежедневно на горячую линию КГК поступает около 100 звонков с жалобами и замечаниями от потребителей. И пока одни стараются помочь информацией, другие разводят продовольственную панику. Со дня на день стране пророчат дефицит советских времен и полный обвал экономики. Эксперты в этой области призывают эмоциональных комментаторов игнорировать.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук:

Эти крики, что белорусская экономика умерла, я слышу последние 25 лет. Они непрерывно повторяются под новым предлогом, причем аргументации никакой нет. Что значит дефицит? Когда у нас были цены на эти же продукты в объемах, которые производились чуть меньше, мы же прирастили в ВВП. Почему по более низким ценам у нас не было дефицита, а сейчас, когда мы их остановим, еще речь не идет о том, чтобы вернуться в исходное состояние, скажем, на начало года, ведь это было еще более справедливо, и вдруг дефицит образуется. Откуда? Мы что, начнем молоко больше пить? Кто-то прибежит, купит, если он покупал два литра молока, прибежит, пять купит? И молоко где-то спрячет, чтобы оно у нас не портилось. Как может образоваться дефицит из этих продуктов?

Что касается необходимости регулировать цены – для социально ориентированной Беларуси она вполне оправдана.