«Надо просматривать всю цепочку». Как не допустить роста цен и грозит ли нам дефицит, рассказал эксперт
Новости Беларуси. К мониторингу цен более активно подключились депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля, МАРТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Продолжается и работа специальной группы во главе с председателем Совета Республики. Эксперты на своем уровне должны выработать систему контроля над ценообразованием. Как пояснил Президент, стоимость товаров приостановлена на время до выяснения всех обстоятельств и выработки того самого механизма, который поможет обуздать и цены, и, главное, тех, кто искусственно их накручивает.
Решение о заморозке цен в стране нашло живой отклик. Ежедневно на горячую линию КГК поступает около 100 звонков с жалобами и замечаниями от потребителей. И пока одни стараются помочь информацией, другие разводят продовольственную панику. Со дня на день стране пророчат дефицит советских времен и полный обвал экономики. Эксперты в этой области призывают эмоциональных комментаторов игнорировать.
Сергей Солодовников, доктор экономических наук:
Эти крики, что белорусская экономика умерла, я слышу последние 25 лет. Они непрерывно повторяются под новым предлогом, причем аргументации никакой нет. Что значит дефицит? Когда у нас были цены на эти же продукты в объемах, которые производились чуть меньше, мы же прирастили в ВВП. Почему по более низким ценам у нас не было дефицита, а сейчас, когда мы их остановим, еще речь не идет о том, чтобы вернуться в исходное состояние, скажем, на начало года, ведь это было еще более справедливо, и вдруг дефицит образуется. Откуда? Мы что, начнем молоко больше пить? Кто-то прибежит, купит, если он покупал два литра молока, прибежит, пять купит? И молоко где-то спрячет, чтобы оно у нас не портилось. Как может образоваться дефицит из этих продуктов?
Что касается необходимости регулировать цены – для социально ориентированной Беларуси она вполне оправдана.
Сергей Солодовников:
Это атрибутивный признак в бизнесе – всегда жалуются на то, что им плохо. Потому что по законам капитализма капитал имеет тенденцию к непрерывному росту, если его не останавливать. Чтобы потребитель, население, все мы с вами были довольны, необходимо регулировать цены так, чтобы сети не могли накручивать своими наценками цену от себестоимости на 30 %, на 40 %, в два раза. Вот это надо регулировать жестко, для этого надо просматривать всю цепочку.
Речь не о борьбе с мировым кризисом, а об устранении субъективных причин на заоблачные ценники в наших супермаркетах. Новая система контроля за ценообразованием должна вызывать меньше стресса и недовольства. Как? Узнаем совсем скоро.
«Оно все дорожает и дорожает». Почему продавцы продолжают взвинчивать цены и как с этим борется государство? Читайте здесь.